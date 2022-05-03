Tekirdağ'da yüz yıldır süren bayram geleneği

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ahimehmet Mahallesi'nde yüz yıla yakı süreden bu yana devam eden bayram geleneği bu bayramda da yaşatıldı.

Mahalle camisinin avlusunda toplanan çocuklar ellerindeki poşet ve torbalarla sıraya girdi. Mahallenin bakkal ve marketlerinde abur cubur tabir edilen yiyecekleri adeta silip süpüren mahalle sakinleri ise çocukların poşet ve torbalarını doldurarak yüzlerini güldürdü.

Ahimehmet Mahallesi muhtarlık binası yanındaki Aşağı Camii avlusunda toplanan yüzlerce çocuk bayram geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Cami avlusunda toplanan çocukları sevindirmek ise her bayram olduğu gibi bu bayramda da mahalle sakinlerine düştü.

Bayramlarda çocukların kapı kapı dolaşarak şeker çikolata toplamasının dışında Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ahimehmet Mahallesi'nde çocuklar cami avlusunda toplanarak büyükleri bekliyor.

Bir süre sonra ellerinde gofret, bisküvi, kek ve çikolata kutuları ile beliren vatandaşlar cami avlusunu dolduran çocukların poşet ve torbalarını doldurarak sevindiriyor.

Yüz yılı aşkın zamandır süren geleneği Ahimehmet Mahallesi muhtarlığı yaşatmaya devam ediyor.