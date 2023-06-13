TCMB faiz kararı ne zaman? 2023 Haziran ayı toplantısı detayları ve TCMB faiz kararı açıklanma tarihi

Son günlerde yükselişe geçen döviz altın sonrası TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt aranıyor. Vatandaşlar ekonomistlerin açıklamalarının ardından TCMB faiz kararı açıklanma tarihi ve 2023 Haziran ayı toplantısı detaylarını merak etti. TCMB faiz kararına ve 2023 Haziran ayı TCMB toplantısına dair merak edilenler ne zaman yanıt bulacak?

Tcmb faiz kararı ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt aranıyor. Rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro kuruna yönelik hareket, 28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri değişmedi. Dolar, gece saatlerinde 23,60 TL'yi aşarak rekor kırdı. Euro da güne rekorla başladı ve bu dakikalarda 25,80 seviyesinde seyrediyor. Gram altın ise 1.498 TL seviyesinde bulunuyor. Tcmb'nin faiz kararı açıklama tarihi ve politika faizi belirleme tarihi ise henüz bilinmiyor. 2023 Haziran ayı TCMB toplantısı detayları ilerleyen dönemde açıklanacaktır. TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı açıklanma tarihi ve 2023 Haziran ayı toplantısı detayları

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, 22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan toplantı ile netlik kazanacak. Karar aynı gün saat 14:00'te duyurulacak. Geçtiğimiz ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

TCMB POLİTİKA FAİZİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı ile birlikte TCMB politika faizi açıklanacak.

DOLAR NE KADAR?

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 23,65 TL seviyesinde işlem gördü. 13 Haziran gününe tarihi rekorla başlayarak 23,66 TL oldu.

EURO KAÇ TL?

Euro, tüm zamanların en yüksek seviyesini 25,8580 TL'ye çıkarırken, şu sıralarda yüzde 1,04 değer kazancıyla 25,6175 TL'de bulunuyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Altının gram fiyatı, 1498 TL oldu. Ons altının ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, saat 12.08 itibarıyla yüzde 0,56 artışla 1494 TL'den alıcı buldu.