TCMB faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, alınacak faiz kararını merak eden vatandaşlar gündeminde yer alıyor. Ekim ayında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürmüştü. Peki, Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

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Merkez Bankası faiz kararı ile kasım ayında geçerli olacak faizi duyuracak. Peş peşe gelen faiz indirimlerinin ardından kasım ayında alınacak karar merak konusu oldu. Peki, merakla beklenen kasım ayı kararı ne olacak? Merkez Bankası kasım ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN A.IKLAYACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu. Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı 24 Kasım'da yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 10,5'e indirdi. Kararın ardından yapılan PPK açıklamasında "Kurul, politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır" denildi ve kasım toplantısında da indirim kararı aldıktan sonra faizde frene basma mesajı verdi.