Tatlım Tatlım 2 çıktı mı, çıkacak mı? Tatlım Tatlım 2 ne zaman? Tatlım Tatlım filmi devam edecek mi? Tatlım Tatlım 2 fragman var mı?

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TATLI TATLIM KONUSU NEDİR?

Tatlım Tatlım, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp Demet Akbağ ile başrolü paylaştığı ve senelerce kapalı gişe oynayan Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın film uyarlaması olan, Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği, başrollerini Aylin Kontente, Bülent Emrah Parlak, Büşra Pekin, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman, Gupse Özay, Serkan Keskin ve Şebnem Bozoklu'nun paylaştığı, 2017 yapımı Türk romantik komedi filmidir.

Tatlım Tatlım filminin konusu: Bir grup insan aynı partide tanışır ve her birinde aşkın benzer evrelerinin yaşandığı dört farklı ilişki kurarlar.

TATLIM TATLIM NE KADAR İZLENDİ?

Tatlım Tatlım filmi ilk hafta 205.949 kişi tarafından izlendi. 15 hafta sonunda toplam 726.990 izleyici sayısına ulaştı. Ayrıca Tatlım Tatlım filmi ilk hafta sonu ₺2.626.171; toplamda ₺8.732.297 hasılat elde etti.

TATLIM TATLIM OYUNCULARI

Aylin Kontente

Bülent Emrah Parlak

Büşra Pekin

Çağlar Çorumlu

Fatih Artman

Gupse Özay

Serkan Keskin

Şebnem Bozoklu

TATLIM TATLIM 2 ÇIKACAK MI?

Tatlım Tatlım filminin ilk bölümü büyük beğeni toplamıştı. Filmi izleyenler devam filmi olarak Tatlım Tatlım 2 çıkacak mı merak etmeye başladı. Henüz Tatlım Tatlım 2'nin çıkacağına dair yapım ekibi tarafından yapılmış bir açıklama veya bilgi bulunmamaktadır.

TATLIM TATLIM FİLM MÜZİĞİ NEDİR?

Tatlım Tatlım film müziği JINGLE HOUSE tarafından yapılmıştır.

TATLIM TATLIM NEREDE ÇEKİLDİ?

Tatlım Tatlım filmi sahneleri İstanbul'da BKM stüdyolarında çekilmiştir.

TATLIM TATLIM FRAGMANI

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