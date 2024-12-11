Tarım Kredi Market aktüel indirim kataloğu 11-16 Aralık | Tarım Kredi Market indirimli ürünler hangileri?
Tarım Kredi Market 11-16 Aralık tarihleri arası aktüel indirim kataloğu gündeme geliyor. Tarım Kredi Kooperatif market indirimleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "Aldın Aldın" sloganıyla hazırlanan Tarım Kredi Market kataloğunda bu haftaya özel olarak tereyağı, temizlik spreyi, çay, kaşar peyniri gibi temel gıda ve temizlik ürünleri öne çıkıyor.
Tarım Kredi Market aktüel indirim kataloğu gündemde. 10-16 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürün listesi ve hangi ürünler indirime girdiği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tarım Kredi Market indirimli ürünler hangileri? Detaylar haberimizdedir…