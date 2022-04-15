Tahliye ne demek? Şartlı Tahliye anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen tahliye kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, tahliye anlamı ne? Tahliye ne demek?

TAHLİYE NE DEMEK?

Hukuki bir terim olarak da kullanılan tahliye kelimesi, Arapça kökenlidir. Tahliye bir şeyi boşaltma, boş duruma getirme anlamına gelir. Bunun yanı sıra serbest kalma anlamında da kullanılır.

TDK (Türk Dil Kurumu) tahliyeyi şu şekilde açıklamaktadır: Hukuki bir terim olan tahliye kelimesi Arapça kökenlidir. Tahliye bir şeyi boşaltma, boş duruma getirmenin yanı sıra serbest kalma anlamına gelmektedir. TDK (Türk Dil Kurumu) tahliyeyi şu şekilde açıklamaktadır:

1. isim Boşaltma:

Evin tahliyesi iki gün sürdü.

2. isim, hukuk tutukluyu serbest bırakma.

BERAAT NE DEMEK?

Beraat, Türk Dil Kurumu'na göre "aklanmak" anlamına gelmektedir. Arapça kökenli bir sözcük olan beraat, bugün daha çok hukuk alanında kullanılıyor olup, "beraat etmek", (aklanmak), beraat ettirilmek, beraatinin istenmesi, beraatine karar verilmek - vermek, vb. şekillerde ele alındığı sıkça görülmektedir.

TAHLİYE VE BERAAT ARASINDAKİ FARK

Tahliyede kişi ve kişiler cezaevinden çıkar, ancak suçlu olduğu veya suçsuz olduğu konusunda herhangi bir karara varılmış değildir. Beraatte ise kişi veya kişilerin suçsuz olduğu mahkeme kararıyla netleşmiş ve dava kapanmıştır. Tahliye ile birlikte kişinin tutuksuz yargılanma süreci başlar.