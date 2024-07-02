Üye Girişi
Haberler

Szalai Trabzonspor'a gelecek mi? TRANSFERDE SON DURUM

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve eski Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Süper Lig devi Trabzonspor, yine eski Fenerbahçeli bir futbolcuyu gündemine aldı. Peki, Szalai Trabzonspor'a gelecek mi?

Szalai Trabzonspor'a gelecek mi? Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve eski Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Süper Lig devi Trabzonspor, yine eski Fenerbahçeli bir futbolcuyu gündemine aldı. Peki, Szalai Trabzonspor'a gelecek mi? Detaylar...

SZALAİ TRABZONSPOR'A GİDECEK Mİ?

Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken gündemine bir dönem Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'yi aldı. Bordo-mavili ekip, Szalai'ye teklif yaptı.

TEKLİF YAPILDI

Bordo-mavililer, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'yi gündemine aldı. Sports Digitale'nin haberine göre, Trabzonspor, bu transfer için araştırmalara da başladı.

UMDUĞUNU BULAMADI

Fenerbahçe'nin Almanya'nın Hoffenheim takımına 12.3 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Attila Szalai, Freiburg'a kiralık olarak gitmişti. Tekrardan Hoffenheim'e dönen başarılı savunmacı, Almanya'da umduğunu bulamadı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Trabzonspor Ozan Tufan Fenerbahçe Futbol Gündem Spor Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı

Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı

 Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

 İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı

İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title