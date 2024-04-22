SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI | Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Eleme adayları belli oldu mu?

TV8'in sevilen yarışması Survivor hız kesmeden devam ediyor. 2024 Survivor'da rekabet ve heyecan üst seviyelere ulaştı. Birçok kişi bu akşamki bölümü araştırıyor. Bu akşam Survivor'da ne olacağı merak konusu oldu. SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI | Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Eleme adayları belli oldu mu?

SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE (LİNK)

SURVIVOR 2024 HANGİ GÜNLER?

Survivor All Star 2024 heyecan dolu maceralarıyla pazartesi, salı, cuma, Pazar ve pazar akşamları ekrana geliyor. Survivor All Star 2024 pazartesi, salı, cuma, Pazar ve pazar akşamları saat 20.00'de izleyicisi ile Tv8 ekranlarında buluşuyor. 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan olan Survivor'ın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstlenecek.