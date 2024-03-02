SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Survivor'da ne oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde hiç beklenmedik bir olay yaşanıyor. Konsey düzenleyen Acun Ilıcalı, bir yarışmacı yakınının Dominik'le bağlantı kurup operasyon yapmaya çalıştığını söylüyor. Ilıcalı'nın sözlerinden sonra Yunus Emre'nin eşinin paylaşımları kafa karıştırdı. SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yunus Emre'nin eşi Dominik'le iletişime mi geçti?

SURVIVOR'DA NE OLDU?

Dokunulmazlık oyunu sonrası düzenlenen konseyde konuşan Acun Ilıcalı'nın "Bu sefer karşılaştığımız olay daha önce başımıza gelmedi. Bir yarışmacımızın yakını Dominik'le bağlantıya geçti. Artık işi operasyona bağlamış. Dominik'teki lokal üzerinden kendi yakınına..." sözleri fragmana damga vurdu.

SURVIVOR FRAGMAN İZLE

SURVIVOR FRAGMAN İZLE!