SURVIVOR YARIŞMACILARININ HAFTALIK KAZANÇLARI NE KADAR? | Turabi, Poyraz, Ogeday ve Nagihan ne kadar kazanıyor?

Haftalardır Survivor'da mücadele eden yarışmacıların haftalık kazançları dudak uçuklattı. Ücret listesine göre Turabi, Hakan ve Nefise haftalık 100 bin TL kazanıyor. TV8 ekranların yayınlanan Survivor All Star 2024, olayları ve yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kavgaların eksik olmadığı Survivor'da yarışmacıların haftalık kazançları da belli oldu. Sosyal medyada yayılan listeye göre yarışmada en çok para kazanan isimler ise Turabi, Hakan ve Nefise.

SURVIVOR YARIŞMACILARININ HAFTALIK KAZANÇLARI NE KADAR?