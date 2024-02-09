SURVIVOR YARIŞMACILARININ HAFTALIK KAZANÇLARI NE KADAR? | Turabi, Poyraz, Ogeday ve Nagihan ne kadar kazanıyor?
Ünlü yarışma programı Survivor'da yarışan yarışmacıların haftalık kazançları merak konusu oldu. Bu konuda yapılan açıklamalar, yarışmacıların haftalık kazançlarının ne kadar olduğunu gözler önüne serdi. Yarışmacıların kazançları, performansları ve programın seyir oranına göre değişiklik gösteriyor. SURVIVOR YARIŞMACILARININ HAFTALIK KAZANÇLARI NE KADAR? | Yarışmadan ne kadar alıyorlar?
Haftalardır Survivor'da mücadele eden yarışmacıların haftalık kazançları dudak uçuklattı. Ücret listesine göre Turabi, Hakan ve Nefise haftalık 100 bin TL kazanıyor. TV8 ekranların yayınlanan Survivor All Star 2024, olayları ve yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kavgaların eksik olmadığı Survivor'da yarışmacıların haftalık kazançları da belli oldu. Sosyal medyada yayılan listeye göre yarışmada en çok para kazanan isimler ise Turabi, Hakan ve Nefise.
SURVIVOR YARIŞMACILARININ HAFTALIK KAZANÇLARI NE KADAR?
- Ogeday Girişken: 80 bin TL
- Yiğit Poyraz: 80 bin TL
- Seda Ocak: 70 bin TL
- Yunus Emre: 60 bin TL
- Damla Can: 90 bin TL
- Begüm Yücetan: 70 bin TL
- Yasin Obuz: 90 bin TL
- Seda Aktuğlu: 70 bin TL
- Sahra Işık: 60 bin TL
- Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL
- Nefise Karatay: 100 bin TL
- Furkan Kızılay: 80 bin TL
- Nagihan Karadere: 90 bin TL
- Nihat Altınkaya: 90 bin TL
- Bozok Gören: 60 bin TL
- Turabi Çamkıran: 100 bin TL
- Gizem Memiç: 70 bin TL
- Doğukan Manço: 90 bin TL
- Sercan Yıldırım: 80 bin TL
- Pınar saka: 60 bin TL
- Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL
- Ersin Korkut: 90 bin TL
- Merve Aydın: 90 bin TL
- Özgür Tetik: 60 bin TL