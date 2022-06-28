Survivor yarı final oyununu kim kazandı, dokunulmaz kim oldu? 28 Haziran Salı Survivor All Star Yarı Final oyunu hangi isim kazandı? SMS'e kim çıktı? - Haberler

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Survivor yarı final oyununu kim kazandı, dokunulmaz kim oldu? 28 Haziran Salı Survivor All Star Yarı Final oyunu hangi isim kazandı? SMS'e kim çıktı?

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Survivor yarı final oyununu kim kazandı, dokunulmaz kim oldu? 28 Haziran Salı Survivor All Star Yarı Final oyunu hangi isim kazandı? SMS'e kim çıktı?

Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yarı final oyunları oynanacak. Oyunda 8 olan bir üst tura çıkacak. Peki, Survivor yarı final 1. oyunu kim kazandı, dokunulmaz kim oldu? 28 Haziran Salı Survivor All Star Yarı Final oyunu hangi isim kazandı? SMS'e kim çıktı? Survivor'da finali kim garantiledi? Survivor 2022 finale çıkan isimler kimler oldu? İşte detaylar...

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün yarı final oyunları oynanıyor. Peki, kim dokunulmaz oldu? SMS'e kim çıktı? Survivor yarı final 1. oyunu kim kazandı, dokunulmaz kim oldu? 28 Haziran Salı Survivor All Star Yarı Final oyunu hangi isim kazandı? Yarı final oyunlarını kimler kazandı? Yarı finali kazanan isimler kimlerdir?

  • - Batuhan
  • - Adem
  • - Nisa
  • - Ayşe

Survivor 2022'de yarı finalin ilk aşaması başladı. Oyunda 8 olan bir üst tura çıkacak.

  • Adem : 8 (Adem ilk turun kazananı oluyor)
  • Ayşe : 5
  • Batuhan : 6
  • Nisa : 8 (Nisa ikinci turun kazananı oluyor)

8 olan kazanacak.

Survivor yarı final 1. oyunu kim kazandı, dokunulmaz kim oldu? 28 Haziran Salı Survivor All Star Yarı Final oyunu hangi isim kazandı? SMS'e kim çıktı?

Survivor yarı final 1. oyunu kim kazandı, dokunulmaz kim oldu? 28 Haziran Salı Survivor All Star Yarı Final oyunu hangi isim kazandı? SMS'e kim çıktı?

Adem ve Nisa galibiyet sayısını 2'ye çıkarttı.

Survivor yarı final 1. oyunu kim kazandı, dokunulmaz kim oldu? 28 Haziran Salı Survivor All Star Yarı Final oyunu hangi isim kazandı? SMS'e kim çıktı?

Batuhan ilk sayısını alıyor.

Survivor yarı final 1. oyunu kim kazandı, dokunulmaz kim oldu? 28 Haziran Salı Survivor All Star Yarı Final oyunu hangi isim kazandı? SMS'e kim çıktı?

Survivor yarı final 1. oyunu kim kazandı, dokunulmaz kim oldu? 28 Haziran Salı Survivor All Star Yarı Final oyunu hangi isim kazandı? SMS'e kim çıktı?

Survivor yarı final 1. oyunu kim kazandı, dokunulmaz kim oldu? 28 Haziran Salı Survivor All Star Yarı Final oyunu hangi isim kazandı? SMS'e kim çıktı?

Adem 8 oluyor ve ilk etabın kazananı oluyor.

Survivor yarı final 1. oyunu kim kazandı, dokunulmaz kim oldu? 28 Haziran Salı Survivor All Star Yarı Final oyunu hangi isim kazandı? SMS'e kim çıktı?

Nisa 7. galibiyetini alıyor.

Survivor yarı final oyununu kim kazandı, dokunulmaz kim oldu? 28 Haziran Salı Survivor All Star Yarı Final oyunu hangi isim kazandı? SMS'e kim çıktı?

2. yarı final oyunu henüz başlamadı. İlk oyunun bitiminin ardından 3 yarışmacı 2. turda mücadele edecek.

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