Survivor voleybol oyunu ne zaman, saat kaçta? Survivor voleybol oyunu kadrosunda kimler var, kim kim oynayacak?
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Bugün 14 Mart 2023 tarihinde Survivor voleybol challenge yapılacak. Voleybol oyununa tüm yarışmacılar katılacak ve kazananlar 1 akşam otelde konaklama ödülünden faydalanacak. Peki, Survivor voleybol oyunu ne zaman, saat kaçta? Survivor voleybol oyunu kadrosunda kimler var, kim kim oynayacak? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor voleybol oyunu ne zaman, saat kaçta? Survivor voleybol oyunu kadrosunda kimler var, kim kim oynayacak?
Survivor voleybol ödülünü kazanan takım 1 akşam otelde konaklama ve sabahına da kahvaltı kazanacak. Takımlarda Acun Medya ekibi 2 kişi olacak (Acun Ilıcalı ve İrem Kanan) ve diğer takım ise 2 veya 3 kişiden oluşacak. Kadınlar 3 kişi erkeklerde ise 2 kişilik takım oluşturulabilecek.
Survivor 2023 voleybol oyununun bugünkü yeni bölümde yani 14 Mart 2023 Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümde ekranlara verilmesi bekleniyor. Kazanan takımlar 1 gün otelde konaklama kazanacak.
Yarışmacılar
Ünlüler
- Murat Eken
- Cansu Büşra Tuman
- Barış Telli
- Zeynep Alkan
- Kürşat Yalçınkaya
- Buse Plan
- Halil İbrahim Göker
- Nefise Karatay
- Ertuğ Onur Yaşlıoğlu
- Yusuf Yıldız
- Merve Yıldırım
- Aysu Keskin
- Çağla Taşdelen
- Yusuf Güney
- Seçkin Piriler
- Berdan Mardini
- Ümit Erdim
Gönüllüler
- Alper Rende
- Özgür Tetik
- Aziz Ozan Dilber
- Kardelen Kalender
- Asena Demirbağ
- Osman Can Ural
- Elanur Pat
- Fatih Kılıçarslan
- Batuhan Yeşilturna
- Senem Genç
- Tunga Sayan
- Walison Fonseca
- Chaby Han
- Ayşe Gizem Avcı Ayan
- Aleyna Elibol