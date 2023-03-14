Bugün 14 Mart 2023 tarihinde Survivor voleybol challenge yapılacak. Voleybol oyununa tüm yarışmacılar katılacak ve kazananlar 1 akşam otelde konaklama ödülünden faydalanacak. Peki, Survivor voleybol oyunu ne zaman, saat kaçta? Survivor voleybol oyunu kadrosunda kimler var, kim kim oynayacak? İşte detaylar...

Survivor voleybol oyununu kim kazandı, ödül ne? 14 Mart 2023 Survivor voleybol ödül oyunu kazananı kimler oldu, kaç kaç bitti, ödülleri nedir?

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor voleybol oyunu ne zaman, saat kaçta? Survivor voleybol oyunu kadrosunda kimler var, kim kim oynayacak?

SURVİVOR VOLEYBOL ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor voleybol ödülünü kazanan takım 1 akşam otelde konaklama ve sabahına da kahvaltı kazanacak. Takımlarda Acun Medya ekibi 2 kişi olacak (Acun Ilıcalı ve İrem Kanan) ve diğer takım ise 2 veya 3 kişiden oluşacak. Kadınlar 3 kişi erkeklerde ise 2 kişilik takım oluşturulabilecek.

SURVİVOR 2023 VOLEYBOL OYUNU NE ZAMAN OYNANACAK?

Survivor 2023 voleybol oyununun bugünkü yeni bölümde yani 14 Mart 2023 Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümde ekranlara verilmesi bekleniyor. Kazanan takımlar 1 gün otelde konaklama kazanacak.

SURVİVOR 2023 KADROSU

Yarışmacılar

Ünlüler

Murat Eken

Cansu Büşra Tuman

Barış Telli

Zeynep Alkan

Kürşat Yalçınkaya

Buse Plan

Halil İbrahim Göker

Nefise Karatay

Ertuğ Onur Yaşlıoğlu

Yusuf Yıldız

Merve Yıldırım

Aysu Keskin

Çağla Taşdelen

Yusuf Güney

Seçkin Piriler

Berdan Mardini

Ümit Erdim

Gönüllüler