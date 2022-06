Survivor Şampiyonu Kim Oldu 2022? Survivor All Star şampiyon olan isim Adem mi Nisa mı? Survivor Şampiyonu ne kadar kazanacak?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Kim finale kim çıktı? Survivor şampiyon kim oldu 2022? Survivor All Star şampiyonu hangi isim oldu? Survivor şampiyonu belli oldu mu? Survivor şampiyon yarın mı belli olacak? Survivor Şampiyonu Kim Oldu 2022? Survivor All Star şampiyon olan isim Adem mi Nisa mı? Survivor All Star 2022 şampiyonu açıklandı mı?

SURVİVOR FİNALE KİMLER ÇIKTI?

Finale çıkan isimler Nisa ve Adem oldu.

Survivor 2022 4. sü : Ayşe

Survivor 2022 3. sü : Batuhan

Ayşe Survivor 2022'de 4. olurken Batuhan ise 3. oldu.

SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Survivor 2022 büyük finali 30 Haziran Perşembe saat 20:00'da başlayacak.

SURVİVOR 2022 ŞAMPİYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Survivor 2022 All Star şampiyonu 30 Haziran Perşembe gecenin sonunda belli olacak. Henüz şampiyon kim açıklanmadı.

Nisa

Adem

SURVİVOR 2022 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor şampiyonu 30 Haziran Perşembe günü yapılan büyük finalde belli olacak. Survivor 2022 All Star kupasının sahibi Nisa ya da Adem olacak. Bu akşam tekrar büyük SMS oylaması yapılacak ve gecenin sonunda şampiyon olan isim açıklanacak.

ŞAMPİYON KİM OLDU : NİSA

Survivor şampiyonu Nisa oldu.

Survivor All Star şampiyonu Nisa oldu.