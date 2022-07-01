Survivor Şampiyonu Kim Oldu 2022? Survivor All Star şampiyon olan isim Adem mi Nisa mı? Survivor Şampiyonu ne kadar kazanacak?
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Survivor Şampiyonu birazdan belli olacak!!! Survivor All Star'da büyük final heyecanı bu akşam yaşanıyor. Finalist koltuğunda iki başarılı isim Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı kaldı. Peki, Survivor Şampiyonu Kim Oldu 2022? Survivor All Star şampiyon olan isim Adem mi Nisa mı? Survivor All Star büyük sezonu şampiyon tamamlayan kim oldu, hangi isim? Şampiyon Nisa mı yoksa Adem mi oldu? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Kim finale kim çıktı? Survivor şampiyon kim oldu 2022? Survivor All Star şampiyonu hangi isim oldu? Survivor şampiyonu belli oldu mu? Survivor şampiyon yarın mı belli olacak? Survivor Şampiyonu Kim Oldu 2022? Survivor All Star şampiyon olan isim Adem mi Nisa mı? Survivor All Star 2022 şampiyonu açıklandı mı?
Finale çıkan isimler Nisa ve Adem oldu.
Survivor 2022 4. sü : Ayşe
Survivor 2022 3. sü : Batuhan
Ayşe Survivor 2022'de 4. olurken Batuhan ise 3. oldu.
Survivor 2022 büyük finali 30 Haziran Perşembe saat 20:00'da başlayacak.
Survivor 2022 All Star şampiyonu 30 Haziran Perşembe gecenin sonunda belli olacak. Henüz şampiyon kim açıklanmadı.
Survivor şampiyonu 30 Haziran Perşembe günü yapılan büyük finalde belli olacak. Survivor 2022 All Star kupasının sahibi Nisa ya da Adem olacak. Bu akşam tekrar büyük SMS oylaması yapılacak ve gecenin sonunda şampiyon olan isim açıklanacak.
ŞAMPİYON KİM OLDU : NİSA
Survivor All Star şampiyonu Nisa oldu.