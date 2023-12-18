Survivor All Star 2024 kadroları merak edilirken Survivor All Star 2024 Mavi takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vurdu. Peki, Survivor Pınar kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Pınar kaç yaşında, evli mi?

Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliyor. Survivor Pınar de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Pınar kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Pınar kaç yaşında, evli mi?

SURVİVOR PINAR KİMDİR?

5 Kasım 1985'te doğan Pınar Saka, ABD'de Nebraska Üniversitesi'nde lisans eğitimi için Uluslararası İşletme ve Yönetim okumuştur, daha sonra Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi MBA yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1994 yılında ENKA SK bünyesinde spora başlamıştır. İlk rekorunu 9 yaşındayken 300 m branşında kırmıştır. Kariyerinin başlangıç dönemlerinde çok küçük yaşta Milli Takıma seçilip 100 m ve 200 m kategorisinde ülkesini uluslararası alanda temsil etmiştir. 300 m Gençler kategorisinde 38.01 derecesiyle halen Türkiye rekorunun sahibidir. 2003 yılında hamstring kas bölgesinden sakatlanması sonucunda 100 m ve 200 m kategorisinden 400 m kategorisine yönelmiştir.