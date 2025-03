SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI 20 MART? Survivor'da en son kim elendi?

Survivor All Star'ın 20 Mart 2025 tarihli yayınlanan son bölümünde, All Star Takımı ve Gönüllüler Takımı arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Zorlu parkurlarda geçen oyunlar izleyicileri ekran başına kilitlerken, takımlar ödül oyununu kazanmak için büyük bir çaba sarf etti. Gecenin sonunda ise eleme potasındaki isimler netleşti. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu? İşte, merak edilen detaylar…

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2025'in 20 Mart 2025 tarihli son bölümünde, All Star ve Gönüllüler takımları arasında büyük ödül oyunu oynandı. Zorlu parkurda geçen mücadelede, All Star takımı üstünlük sağlayarak ödülü kazandı. Bu galibiyetin ardından All Star takımı dördüncü dokunulmazlık oyunu öncesinde moral ve enerji sağladı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI

SURVİVOR ELEME POTASINDA BU HAFTA KİMLER VAR?

Haftanın eleme adayları belli oldu; Sedat, Batuhan ve Doğuş isimleri potaya çıkan yarışmacılar oldu. Öte yandan, 16 Mart tarihinde Elif Şadoğlu, Survivor'a veda eden son isim olarak kayıtlara geçmişti.

