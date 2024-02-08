Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor eleme adayları kim? 8 Şubat Perşembe Survivor potada kimler var?

SURVİVOR'DA TANSYON YÜKSELDİ

Survivor All Star'da Nagihan, Nefise ve Aleyna arasında gerginlik çıktı. Nagihan'ın Aleyna'ya fiziksel temasta bulunmasına sinirlenen Acun Ilıcalı sinir krizi geçirdi. Konseyi iptal ederek yarışmacıların alandan çıkmasını isteyen Acun Ilıcalı, Nagihan ve Nefise'ye bağırarak "Bu kıza yaptıklarınız oldu mu şimdi? Kahkahalar atıyorsunuz, yarışmacı bir kızı ağlattınız. Bu programda sizin hakkınızda kimse konuşmayacak mı? Siz ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz. Rahat durulamıyor mu bu programda ne battı size" dedi. Öfkeden deliye dönen Ilıcalı, sandalyeyi fırlatarak alandan çıktı. Yaşananların ardından Nagihan'ın diskalifiye olacağı konuşulurken Acun Ilıcalı ne karar aldığı bugün yayınlanacak bölümde belli olacak.

8 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Bu hafta eleme potasında 6 aday bulunuyor.

İşte adaylar :