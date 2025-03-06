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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM? 5 Mart 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM? 5 Mart 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
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Survivor 2025'in yayınlanan son bölümünde, All Star Takımı ve Gönüllüler Takımı arasında nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu parkurlarda geçen mücadelenin ardından, kazanan takım belli olurken, kaybeden takım ise haftanın ikinci eleme adayını belirlemek zorunda kaldı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 5 Mart 2025 Çarşamba günü ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, tüm detaylar...

Geçtiğimiz akşam TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor 2025, All Star ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında oynanan dokunulmazlık oyunu gündeme damga vurdu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, eleme adaylarını belirlerken gecenin sonunda dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ve haftanın ikinci eleme adayının kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim? Survivor 2025'te en son kim elendi? İşte, Survivor 2025'e dair tüm detaylar...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2025'in 5 Mart 2025 tarihli son bölümünde, All Star ve Gönüllüler takımları arasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu parkurda geçen mücadelede, All Star Takımı üstünlük sağlayarak dokunulmazlığı kazandı. Bu sonucun ardından, Gönüllüler Takımı kendi arasında yaptığı oylama ile Yiğit Poyraz haftanın ikinci eleme adayı olarak belirledi.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM? 5 Mart 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı

SURVİVOR ELEME POTASINDA HANGİ İSİMLER VAR?

Survivor 2025'in bu haftaki eleme potasında yer alan yarışmacılar:

  • Sedat Kapurtu: Haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.
  • Batuhan: İkinci eleme adayı olarak potada yerini aldı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM? 5 Mart 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?Survivor eleme adayı kim

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz gölümlerde ise, kadın yarışmacılar arasında gerçekleşen düello maçları sonucunda, Senem Genç adaya en son veda eden isim olmuştu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM? 5 Mart 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?Survivor en son kim elendi

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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