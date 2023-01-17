Survivor'da Seçkin, Berdan, Kürşat, Ümit elendi mi? KİM ELENDİ? Survivor'da bu akşam kim elendi, elenen isim belli oldu mu?

Survivor'da bu akşam ilk eleme heyecanı yaşanacak. Eleme adaylarından Seçkin, Berdan, Kürşat, Ümit birisi adaya veda edecek. Peki, kim elendi? Survivor'da Seçkin, Berdan, Kürşat, Ümit elendi mi? Survivor'da bu akşam kim elendi, elenen isim belli oldu mu?

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Survivor Seçkin, Berdan, Ümit, Kürşat elendi mi? Survivor'da bu akşam ilk eleme heyecanı yaşanacak. Eleme adaylarından Seçkin, Berdan, Kürşat, Ümit birisi adaya veda edecek. Peki, kim elendi? Survivor'da Seçkin, Berdan, Kürşat, Ümit elendi mi? Survivor'da bu akşam kim elendi, elenen isim belli oldu mu? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme adayları Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat oldu. Bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor'ın yeni bölümünde bu sezonun elenen ilk ismi de belli olmuş olacak.

1. eleme adayı : Seçkin

2. eleme adayı : Berdan

3. eleme adayı : Ümit

4. eleme adayı : Kürşat

SURVİVOR KÜRŞAT KİMDİR?

Gerçek adı Ümit Kürşat Yalçınkaya olan ancak sosyal medyada "Juan" soyadıyla bilinen fenomen, 5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya geldi, aslen Artvinlidir. Dağılan Juan grubu üyelerinden biri olan Kürşat Juan, İstanbul'da yaşıyor Dağılan Juan grubu üyelerinden biri olan Kürşat Juan, 12 yaşında ilk Youtube kanalını açan Kürşat Juan, 2019 yılında Türkiye Başarı Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan TikToker ödülünün sahibi olmuştu. Başarılı fenomen Survivor 2023 Fenomenler takımında yer alacak.

SURVİVOR SEÇKİN KİMDİR?

Seçkin Piriler 29 Aralık 1980,İstanbul doğumlu Türk manken, sunucu, şarkıcı ve oyuncudur.

1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci seçildi. Yarışmanın ardından mankenlik ve modelliğe başladı. Beymen, Marks&Spencer, Vakko, Dice Kayek, Dona Karan gibi markaların defilelerinde yer aldı. Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Hababam Sınıfı Askerde ve Çılgın Dershane gibi Türk filmlerinde yardımcı rol aldı. 2003 yılında "Kırmızı Pabuçlar" adlı bir albüm çıkardı. Number One Tv'de müzik programı ile Cinecinema isminde bir sinema programı sundu. Okan Bayülgen ile birlikte Turkcell Hazır Kart reklamında rol aldı. Kenan Doğulu'nun "Kime Ne" müzik klibinde oynadı. İstanbul Moda Akademisi'nde eğitim gördükten sonra koleksiyon tasarımları hazırlamaya başladı. Piriler, televizyon çalışmalarına halen devam etmektedir.

24 Mart 2010 tarihinde 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlenmiştir. Hakan ve Volkan adında iki oğlu vardır. 11 Mart 2016 tarihinde Kaan Tangöze ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.

Seçkin Piriler, Survivor 2023'te Ünlüler takımında yer alacaktır.

SURVİVOR BERDAN KİMDİR?

Berdan Mardini 5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mardini, abasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü. Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı.

Burada 2 yıl boyuncu çeşitli pozisyonlarda çalışmasının ardından bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu. 90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapan

Berdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuar sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.

2010 yılında Fatoş Mardini ile dünya evine giren Berdan Mardini'nin bu evlilikten "Marin" adını verdikleri bir çocukları dünyaya gelmiştir. Ünlü sanatçı müzikal çalışmalarının yanından bir dönem TRT 6 kanalında program yapmıştır.

SURVİVOR ÜMİT KİMDİR?

Ümit Erdim, 15 Haziran 1985 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokuldan sonra İzmit Atılım Anadolu Lisesini bitirdi. 1998–2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda genç birimde oynadı. Burada tanıştığı Caner Özyurtlu ile beraber İstanbul'a geldi. Özyurtlu ile beraber Moda'da bir ajansa kaydoldular. Kariyerini bundan sonra tiyatro yerine televizyonla devam ettirdi. Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etti. Birçok dizide rol aldı.

Katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştur. Mike adında bir köpeği vardır. İstanbul'da bir lokanta işletmektedir. Ocak 2015'te 3. sezonu başlayan "Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliği yaptı.

2019'dan itibaren pilotluk eğitimi almaya başladı.