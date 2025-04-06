SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? 5 Nisan'da 2025 Cumartesi gecesi erkek haftasında Survivor'da kim gitti?

Survivor All Star 2025'te 5 Nisan Cumartesi gecesi ekran başındaki milyonları ekranlara kilitleyen bir eleme gecesi yaşandı. Özellikle erkek yarışmacıların potada olduğu bu haftada, "Survivor'da kim elendi?" sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Survivor'da heyecan her geçen gün artarken, yarışmacılar arasında yaşanan kıyasıya mücadele dikkat çekti. Survivor'da kim elendi sorusunun cevabı ise izleyenlerde büyük merak uyandırdı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Eleme potasına giren yarışmacılar arasında ilk düello, İsmail Balaban ile Sedat Kapurtu arasında gerçekleşti. Bu mücadelede İsmail Balaban galip gelerek adada kalmayı başardı. Diğer düelloda ise Hikmet Tuğsuz ve Yunus Emre Karabacak karşı karşıya geldi. Hikmet, bu mücadeleyi kazanarak eleme potasından çıktı. Son olarak, Sedat ve Yunus Emre final düellosunda karşılaştı. Bu zorlu mücadelede Sedat galip geldi ve böylece Survivor All Star'a veda eden isim Yunus Emre Karabacak oldu.

YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

Karabacak, 11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. 35 yaşında olan Karabacak, uzun süredir güreş sporu ile uğraşıyor. Öte yandan Yunus Emre Karabacak, Kasım 2020'de hayatını kaybeden ünlü güreşçi Reşit Karabacak'ın oğludur. Eğitim hayatında pek çok farklı şehirde bulunmuştur. Liseyi Atatürk Anadolu Lisesi spor bölümünde okuyan Yunus Emre Karabacak, Balıkesir Üniversitesi BESYO antrenörlük bölümü mezunu. 2015 yılında üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu bulunan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatını sürdürüyor.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI (LİNK)