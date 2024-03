SURVİVOR'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor All Star 3. eleme adayı kim oldu? Adaya kim veda edecek?

TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan Survivor All Star 2024 yeni bölümleriyle nefes kesmeye devam ediyor. Uzun yıllardan beri her sene seyircisine bir başka heyecan yaşatan Survivor'da sular durulmuyor. Her geçen gün farklı bir olayın yaşandığı yarışma sıkı takip ediliyor. Bu kez konu dokunulmazlık oyunu. Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 3. eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar…

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da, tansiyonun hiç düşmediği bir rekabetin ardından akşamın geldiği an, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar parkurdaki yerlerini aldılar. Her adım, takımların kaderini belirleyecek önemli bir hamleydi. Zorlu mücadelede üstünlüğü elde eden takım, dokunulmazlık oyununun zaferine ulaştı. Merve ve Mustafa Kemal'in son derece dikkatli atışlarıyla birlikte, dokunulmazlık oyununun sonucu netleşti: 12-7'lik skorla kırmızı takım galip geldi. Bu zafer, takımın güçlü performansının bir göstergesi oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Mavi takımın dokunulmazlık oyununu kaybetmesiyle birlikte, haftanın üçüncü eleme adayı olarak yarışmaya yeni katılan Batuhan seçildi. En fazla oyu alan isim olan Mustafa Kemal ise haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi. Mustafa Kemal, eleme adayı seçilmesinin ardından yapılan açıklamada, sürekli olarak adının çıkmasından ve rutinleşen bir durum olmasından şikayet etti. Kendisinin her zaman düelloya çıkmaya hazır olduğunu belirterek rakiplerini beklediğini ifade etti. Haftanın ilk eleme adayı ise mavi takımdan Hakan oldu. Bu gelişmeler, yarışmacılar arasındaki rekabetin ve tansiyonun daha da yükseldiğini gösteriyor.