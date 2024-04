Survivor'da Aleyna eleme aday mı oldu? Survivor'da 3. eleme adayı Aleyna mı oldu? Survivor'da potaya kim girdi?

Survivor'da Aleyna eleme aday mı oldu? Survivor'da potaya kim girdi? soruları gündeme geliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında Aleyna 3. eleme adayı mı oldu merak ediliyor. Survivor'da Aleyna eleme aday mı oldu? Survivor'da potaya kim girdi? Detaylar haberimizdedir...

SURVİVOR'DA ALEYNA ELEME ADAYI MI OLDU?

Survivor'da 3. eleme adayı Aleyna oldu.

SURVİVOR'DA İLK İKİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da birleşme partisi öncesinde hızlandırılmış çekimler yapıldı ve dün akşam iki dokunulmazlık oyunu ardı ardına ekrana geldi. Her iki dokunulmazlığı da Kırmızı takım kazandı. Bu durumda Mavi takımdan Berna ve Damla Can, haftanın birinci ve ikinci eleme adayları olarak belirlendi. Son olarak bu haftanın 3. eleme adayı Aleyna oldu.

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da son elenen yarışmacı Yaman Keleş adaya veda etti. Kırmızı takımdan Özgür ve Mavi takımdan Sercan, Yaman ve Batuhan'ın eleme potasında olduğu eşleşmede ilk turda rakiplerine karşı üstünlük sağladı. Yaman ve Batuhan arasındaki mücadelede ise takım arkadaşına üstünlük kuran Batuhan oldu. Böylelikle, Yaman Keleş elenen isim oldu.