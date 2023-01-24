Survivor 2023'ün merakla beklenen yeni bölümü başladı. Survivor yarışmacılarından Buse merak konusu oldu. Peki, Survivor Buse kimdir? Buse Plan mesleği ne, kaç yaşında? Survivor Buse İnstagram hesabı! İşte detaylar...

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon yarışmacılarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacılarından Buse Plan merak konusu oldu. Peki, Survivor Buse kimdir? Buse Plan mesleği ne, kaç yaşında? Survivor Buse İnstagram hesabı! Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BUSE KİMDİR?

Buse Plan, 1995 doğumlu ve 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun oldu. Paylaşımları ile beğenilen fenomen Youtuber Buse Plan çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor. Buse Plan'ın instagram hesabı "buseplan"dır.