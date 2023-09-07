Survivor All Star 2024 kadrosu! Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler? 2024 Survivor ünlü ve gönüllüler takımı!

Survivor 2024 All Star sezonunun katılımcıları merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star yeni yarışmacıları açıklanıyor. Peki, Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler? 2024 Survivor ünlü ve gönüllüler takımında kimler var? İşte detaylar...

Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın ilk yarışmacılarını açıkladı. Yarışmada yer alacak isimlerin kimler olduğu izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. 2024 Survivor All Star kadrosunda kimler yer alacak merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından yeni sezondaki ünlüler ve gönüllüler takımı araştırılmaktadır. Peki, Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler? 2024 Survivor ünlü ve gönüllüler takımında kimler var? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR YENİ SEZON YARIŞMACILARI KİMLER?

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya'dan sonraki 2. yarışmacısı Nagihan Karadere oldu.

İLK YARIŞMACI NİHAT ALTINKAYA OLDU

Instagram hesabından Nihat Altınkaya'nın fotoğrafını yayınlayan Acun Ilıcalı, "Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" dedi.

İKİNCİ YARIŞMACI NAGİHAN KARADERE!

Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin bir kez daha Survivor'da mücadele edeceğini söyleyerek "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024'te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" dedi. Survivor All Star'da SMS yerine performansa dayalı olacak. Nagihan Karadere, 2016 yılında yarışmayı 5. olarak bitirmişti. 2018 yılında da yarışmaya katılan Karadere finale kadar gelerek şampiyonluğu Adem Kılıçcı'ya kaptırmıştı. Ünlü isim son olarak Survivor All Star 2022'ye katılmıştı.