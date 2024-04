Survivor 3. eleme adayı Aleyna oldu! 21 Nisan Survivor'da eleme adayları kimler? sorusuna yanıt aranıyor. Survivor All Star'da mücadele hız kesmeden devam ediyor. Birleşme Partisi öncesinde yoğun çekimlerin yapıldığı Survivor'da rekabetin dozu bir an olsun düşmüyor. Survivor 3. eleme adayı Aleyna oldu! 21 Nisan Survivor'da eleme adayları kimler? Detaylar haberimizdedir...

SURVİVOR'DA 3. ELEME ADAYI ALEYNA OLDU

Survivor'da dokunulmazlık mücadelesi sonrasında 12-11'lik skorla haftanın üçüncü dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Kırmızı takımın konseyinde en fazla oyu alan kadın yarışmacı Aleyna oldu ve haftanın üçüncü eleme adayı olarak belirlendi.

SURVİVOR'DA İLK İKİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da birleşme partisi öncesinde hızlandırılmış çekimler yapıldı ve dün akşam iki dokunulmazlık oyunu ardı ardına ekrana geldi. Her iki dokunulmazlığı da Kırmızı takım kazandı. Bu durumda Mavi takımdan Berna ve Damla Can, haftanın birinci ve ikinci eleme adayları olarak belirlendi. Son olarak bu haftanın 3. eleme adayı Aleyna oldu.