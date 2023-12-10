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SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı?

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Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star'ın tam kadro halinde bir arada olduğu ilk videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda en çok merak edilenler isimler arasında Turabi yer alıyordu. Peki, Survivor 2024 yarışmacıları kimler? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı? İşte detaylar…

Survivor 2024 All Star kadrosu! Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star'ın tam kadro halinde bir arada olduğu ilk videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda en çok merak edilenler isimler arasında Turabi yer alıyordu. Peki, Survivor 2024 yarışmacıları kimler? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı? İşte detaylar…

SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2024 All Star'ın en merak edilen detaylarından biri de katılacak yarışmacılar oldu. Acun Ilıcalı, sezonun başlamasını heyecanla bekleyen izleyicilere 16 ismi duyurdu. İşte, Survivor 2024 All Star'ın iddialı kadrosu:

  • Nihat Altınkaya
  • Nagihan Karadere
  • Ogeday Girişken
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Sercan Yıldırım
  • Damla Can
  • Turabi Çamkıran
  • Poyraz Yiğit
  • Merve Aydın
  • Nefise Karatay
  • Doğukan Manço
  • Seda Ocak
  • Sahra Işık
  • Yasin Obuz
  • Gizem Memiç
  • Özgür Tetik

SURVİVOR 2024 KADROSUNDA KİMLER VAR, OYUNCULARI BELLİ OLDU MU, TURABİ VAR MI?

Heyecanla beklenen Survivor 2024 All Star'ın kadrosu belli oldu. Acun Ilıcalı yarışmacıların hep beraber bulundukları videoyu paylaşırken, görüntülerde geçtiğimiz günlerde yarışmaya katılmayacağını duyuran Turabi de yer aldı. Daha önce Ilıcalı tarafından duyurulan ancak daha sonra sağlık sorunları sebebiyle yarışmaya katılamayacağını açıklayan Turabi Çamkıran da videoda yer aldı.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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