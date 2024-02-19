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SURVIVOR 19 ŞUBAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI! Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle!

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SURVIVOR 19 ŞUBAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI! Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! Survivor'ın 19 Şubat tarihli yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu anların yaşanacağı yeni bölümün fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Survivor 2024 yarışmasında kavgalar bitmiyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Sercan ve Mustafa kemal arasında büyük bir kavga yaşandığı görülüyor.

Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam (19 Şubat Pazartesi) yayınlanacak olan bölümde yine kavgalar yarışmaya damga vurdu. Oyun alanında Sercan ve Mustafa Kemal arasında yaşanan tartışma kavgaya döndü. SURVIVOR 19 ŞUBAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI! Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle!

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmada heyecanlı dakikalar yaşanırken Sercan'ın itirazı ise yarışmaya damga vurmuştu. Mavi takım ve Kırmızı takım 11-11'lik skorla yarışı berabere götürmüş fakat son bayrak yarışıyla kazanan mavi takım olmuştu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın eleme adayları ceza durumundaki Hakan ile Mustafa Kemal oldu.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SURVIVOR 19 ŞUBAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI! Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle!

SURVIVOR 19 ŞUBAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI! Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle!

SURVIVOR 19 ŞUBAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI! Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle!

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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