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Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi?

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Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesi durumunda Türkiye'deki kira fiyatlarının düşüp düşmeyeceği tartışılıyor. Bu konuda çeşitli görüşler bulunurken, bazıları Suriyelilerin gidişinin kira fiyatlarını düşüreceğini iddia ederken, bazıları ise bu durumun bir etkisinin olmayacağını belirtiyor.

Türkiye'deki kira fiyatlarının artışı, son yıllarda kamuoyunda en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Özellikle artan göçmen nüfusu, bu tartışmalarda önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Peki, Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? Göçmenlerin kira piyasası üzerindeki etkisi nedir? Suriyeli göçmenlerin yoğun olduğu bölgelerde kira fiyatlarının arttığı sıkça dile getiriliyor. Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar, Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? sorusunun cevabını merak ediyor.

SURİYELİLER GİDERSE KİRA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, tersine göçün etkileriyle İstanbul'da 40 binden fazla konutun piyasaya sunulabileceğini ifade ederek, "Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Bahçeşehir, Bağcılar ve Fatih gibi Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde talebin azalmasıyla birlikte kiralarda düşüş bekliyoruz," dedi.

İstanbul'da önemli bir Suriyeli nüfusunun bulunduğunu hatırlatan Aşa, "Konut kiralarındaki artışın temel nedenlerinden biri göçmen ve mültecilerin yoğun talebiydi. Birkaç ailenin bir araya gelerek yüksek kiraları ödeyebilmesi bu talebi artırıyordu. Ancak Suriye'ye geri dönüşlerle birlikte kira fiyatlarında kısmi bir düşüş görülebilir ve fiyatların bir süre sabit kalması sağlanabilir," ifadelerini kullandı.

Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Kiralık konut piyasasında arz-talep dengesizliği fiyatları yukarı çekiyordu. Suriyelilerin boşaltacağı evlerin etkisiyle kiralık konut arzı artabilir. Göçmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde kira fiyatlarının normalleşmesini ve belirli bir süre sabit kalmasını bekliyoruz."

Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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