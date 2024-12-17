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Suriye'nin ne kadar altını var?

Suriye'nin ne kadar altını var?
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından ülkenin Merkez Bankası'nın kasasındakiler de ortaya çıktı. Peki, Suriye'nin ne kadar altını var?

Suriye'nin ne kadar altını var? Suriye'de Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından ülkenin Merkez Bankası'nın kasasındakiler de ortaya çıktı. Peki, Suriye'nin ne kadar altını var? İşte yanıtı...

SURİYE'DE NE KADAR ALTIN VAR?

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye Merkez Bankası'nın kasasındaki rezervler ortaya çıktı. Bankanın yaklaşık 26 tonluk altın rezervi olduğu ve bu rakamın mevcut piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 2,2 milyar dolara tekabül ettiği belirtildi. Ayrıca, bankanın kasasında nakit olarak sadece 200 milyon dolarlık döviz rezervi bulunduğu ifade edildi.

Suriye'nin ne kadar altını var?

Reuters'a konuşan dört kaynaktan biri Merkez Bankası'nın kasasında nakit olarak sadece 200 milyon dolarlık döviz rezervi bulunduğunu dile getirirken, bir diğeri dedolar rezervlerinin "yüz milyonlarca" olduğunu ifade etti.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre ise iç savaşın patlak verdiği 2011 yılı sonunda Merkez Bankası 14 milyar dolarlık döviz rezervine sahipti. Reuters'a konuşan mevcut yetkililer, Beşar Esad döneminde dolar rezervlerinin askeri amaçlar, gıda ve yakıt finansı için kullanıldığını belirtti. İki haber kaynağı, kasanın geçtiğimiz hafta Suriye'nin yeni geçici hükümetince denetlendiğini kaydetti.

Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrasında yağmacılar Suriye Merkez Bankası'nın başkent Şam'daki bazı bölümlerine girmiş, ancak ana kasaya erişmeyi başaramamıştı. Suriye'nin yeni yetkilileri, yağmalanan tutarını bir bölümünün geri alınabildiğini söyledi.

Ana kasanın bomba geçirmez olduğunu aktaran kaynaklardan biri, açılabilmesi için de her biri farklı kişilerde bulunan 3 adet anahtar ve 1 şifre gerektiğini bildirdi.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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