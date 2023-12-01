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Sürat Kargo Cumartesi açık mı? Sürat Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar açık?

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Sürat Kargo Cumartesi çalışma saatleri, kargo işlemleri gerçekleştirecek ya da bekleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Resmi tatil ve hafta sonları kargo işlemi olanlar, Sürat Kargo mesai saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Sürat Kargo Cumartesi açık mı? Sürat Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar açık?

Ülkemizde hizmet veren yerli kargo firmalarından birisi Sürat Kargo'dur. 2003 yılında kurulan Sürat Kargo'nun ülkemizde birçok şubesi bulunmaktadır. Hızından dolayı tavsiye edilen Sürat Kargo'nun çalışma saatleri de çok merak ediliyor. Peki, Sürat Kargo Cumartesi açık mı? Sürat Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar açık?

SÜRAT KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?

Hafta sonları Cumartesi günü 08:30'dan 14.00'a kadar çalışan Sürat Kargo, Pazar günü kapalıdır. Sürat Kargo ülkenin doğu bölgelerinde bulunan illerinde ise hafta içleri 08:30'dan 18:00'a kadar, Cumartesi günleri de 08:30'dan 14:00'a açık bulunmaktadır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Sabah Açılış Saati: 08:30

Akşam Kapanış Saati: 18:00

Cumartesi Çalışma Saatleri: 08:30 – 14:00

Pazar Günü: Kapalı

Sürat Kargo Şubeleri Saat Kaçta Açılıyor : Sürat Kargo şubeleri hafta içi ve Cumartesi günü sabah 08:30'da açılır.

Sürat Kargo Şubeleri Saat Kaçta Kapanıyor : Sürat Kargo şubeleri hafta içi saat 18:00'de, Cumartesi günü ise saat 14:00'de kapanır.

Sürat Kargo Hafta Sonu Açık Mı : Sürat Kargo hafta sonu sadece Cumartesi günü hizmet vermektedir. Pazar günü tüm şubeleri kapalıdır.

Sürat Kargo Öğle Arası Açık Mı: Sürat Kargo şubeleri öğle arası tatili yapmamaktadır. Şubeler açılış saatleri ve kapanış saatleri yani mesai saatleri içerisinde hizmetlerine aralıksız devam ederler.

Emir Ceran
Emir Ceran
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