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Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu açıklandı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları kim? (Transfermarkt)

Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu açıklandı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları kim? (Transfermarkt)
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Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de, en değerli futbolcuların sıralandığı liste açıklandı. "Süper Lig'in en değerli futbolcuları kim?" ve "Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu kimlerdir?" gibi sorular, futbol gündeminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer aldı.

Süper Lig'in en değerli futbolcuları kim? Süper Lig, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yıldız transferlerin ardından takımların kadro değeri artarken, bu durum futbolcuların piyasa değerlerini de etkiledi. Açıklanan listeye göre, Süper Lig'in en değerli futbolcuları arasında genç yetenekler, tecrübeli yıldızlar ve büyük transferlerle lige katılan isimler dikkat çekiyor. Peki, Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu kimlerdir? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ 25 FUTBOLCUSU KİM?

Süper Lig'de 2024'ün son piyasa değeri güncellemesi yapıldı. Güncellemeye göre, Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu şu şekilde;

25. İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe | 9.5 milyon euro

24. Batista Menndy - Trabzonspor | 10 milyon euro

23. Al Musrati - Beşiktaş | 11 milyon euro

22. Dominik Livakovic - Fenerbahçe | 11 milyon euro

21. Yunus Akgün - Galatasaray | 11 milyon euro

20. Ernest Muçi - Beşiktaş | 12 milyon euro

Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu açıklandı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları kim?

19. Rafa Silva - Beşiktaş | 12 milyon euro

18. Fred - Fenerbahçe | 13 milyon euro

17. Roland Sallai - Galatasaray | 13 milyon euro

16. Mauro Icardi - Galatasaray | 13 milyon euro

15. İsmail Yüksek - Fenerbahçe | 14 milyon euro

Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu açıklandı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları kim?

14. Victor Nelsson - Galatasaray | 14 milyon euro

13. Semih Kılıçsoy - Beşiktaş | 14 milyon euro

12. Simon Banza - Trabzonspor | 15 milyon euro

11. Jayden Oosterwolde - Fenerbahçe | 15 milyon euro

10. Lucas Torreira - Galatasaray | 15 milyon euro

Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu açıklandı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları kim?

9. Gedson Fernandes - Beşiktaş | 17 milyon euro

8. Sebastian Szymanski - Fenerbahçe | 17 milyon euro

7. Allan Saint Maximin - Fenerbahçe | 17 milyon euro

6. Davinson Sanchez - Galatasaray | 19 milyon euro

5. Barış Alper Yılmaz - Galatasaray | 20 milyon euro

Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu açıklandı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları kim?

4. Youssef En Nesyri - Fenerbahçe | 22 milyon euro

3. Sofyan Amrabat - Fenerbahçe | 22 milyon euro

2. Gabriel Sara - Galatasaray | 23 milyon euro

1. Victor Osimhen - Galatasaray | 75 milyon euro

Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu açıklandı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları kim?

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