Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu açıklandı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları kim? (Transfermarkt)
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de, en değerli futbolcuların sıralandığı liste açıklandı. "Süper Lig'in en değerli futbolcuları kim?" ve "Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu kimlerdir?" gibi sorular, futbol gündeminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer aldı.
Süper Lig'in en değerli futbolcuları kim? Süper Lig, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yıldız transferlerin ardından takımların kadro değeri artarken, bu durum futbolcuların piyasa değerlerini de etkiledi. Açıklanan listeye göre, Süper Lig'in en değerli futbolcuları arasında genç yetenekler, tecrübeli yıldızlar ve büyük transferlerle lige katılan isimler dikkat çekiyor. Peki, Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu kimlerdir? Detaylar haberimizde...
SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ 25 FUTBOLCUSU KİM?
Süper Lig'de 2024'ün son piyasa değeri güncellemesi yapıldı. Güncellemeye göre, Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu şu şekilde;
25. İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe | 9.5 milyon euro
24. Batista Menndy - Trabzonspor | 10 milyon euro
23. Al Musrati - Beşiktaş | 11 milyon euro
22. Dominik Livakovic - Fenerbahçe | 11 milyon euro
21. Yunus Akgün - Galatasaray | 11 milyon euro
20. Ernest Muçi - Beşiktaş | 12 milyon euro
19. Rafa Silva - Beşiktaş | 12 milyon euro
18. Fred - Fenerbahçe | 13 milyon euro
17. Roland Sallai - Galatasaray | 13 milyon euro
16. Mauro Icardi - Galatasaray | 13 milyon euro
15. İsmail Yüksek - Fenerbahçe | 14 milyon euro
14. Victor Nelsson - Galatasaray | 14 milyon euro
13. Semih Kılıçsoy - Beşiktaş | 14 milyon euro
12. Simon Banza - Trabzonspor | 15 milyon euro
11. Jayden Oosterwolde - Fenerbahçe | 15 milyon euro
10. Lucas Torreira - Galatasaray | 15 milyon euro
9. Gedson Fernandes - Beşiktaş | 17 milyon euro
8. Sebastian Szymanski - Fenerbahçe | 17 milyon euro
7. Allan Saint Maximin - Fenerbahçe | 17 milyon euro
6. Davinson Sanchez - Galatasaray | 19 milyon euro
5. Barış Alper Yılmaz - Galatasaray | 20 milyon euro
4. Youssef En Nesyri - Fenerbahçe | 22 milyon euro
3. Sofyan Amrabat - Fenerbahçe | 22 milyon euro
2. Gabriel Sara - Galatasaray | 23 milyon euro
1. Victor Osimhen - Galatasaray | 75 milyon euro