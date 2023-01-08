Süper Lig güncel puan durumu 2023! 8 Ocak Süper Lig güncel puan durumu nasıl? 1. kim 2. kim 3. kim 4. kim? Hangi takım kaç puanda?

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Aslan liderliğini koruyarak Kadıköy'den ayrılmanın planlarını yaparken, sarı-lacivertliler ise Galatasaray'ı yenerek zirveye yerleşmek istiyor. Futbol severler Süper Lig güncel puan durumunu merak ediyor. Peki, Süper Lig güncel puan durumu nasıl? 8 Ocak Süper Lig güncel puan durumu nasıl? 1. kim 2. kim 3. kim 4. kim? Hangi takım kaç puanda?