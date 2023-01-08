Süper Lig güncel puan durumu 2023! 8 Ocak Süper Lig güncel puan durumu nasıl? 1. kim 2. kim 3. kim 4. kim? Hangi takım kaç puanda?
Gündem Haberleri
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Aslan liderliğini koruyarak Kadıköy'den ayrılmanın planlarını yaparken, sarı-lacivertliler ise Galatasaray'ı yenerek zirveye yerleşmek istiyor. Futbol severler Süper Lig güncel puan durumunu merak ediyor. Peki, Süper Lig güncel puan durumu nasıl? 8 Ocak Süper Lig güncel puan durumu nasıl? 1. kim 2. kim 3. kim 4. kim? Hangi takım kaç puanda?
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, yılın ilk derbisinde karşı karşıya geldi. Zirve yarışında kritik öneme sahip mücadele Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başladı. Süper Lig güncel puan durumu sizlerle...
Türkiye'nin en büyük derbisi FB GS maçı 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başladı.
Derbi maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
1Galatasaray : 17 : 11 : 4 : 2 : 29 : 13 : 16 : 39 puan
2Fenerbahçe : 17 : 11 : 3 : 3 : 42 : 17 : 25 : 35 puan
3Başakşehir : 16 : 9 : 4 : 3 : 25 : 17 : 8 : 31 puan
4Adana Demirspor : 16 : 8 : 6 : 2 : 32 : 16 : 16 : 30puan
5Beşiktaş : 16 : 8 : 5 : 3 : 30 : 20 : 10 : 29puan
6Trabzonspor : 16 : 8 : 5 : 3 : 25 : 20 : 5 : 29puan
7Konyaspor : 17 : 6 : 9 : 2 : 23 : 16 : 7 : 27puan
8Kayserispor : 17 : 7 : 2 : 8 : 24 : 24 : 0 : 23puan
9Alanyaspor : 17 : 5 : 6 : 6 : 25 : 31 : -6 : 21puan
10Karagümrük : 17 : 5 : 5 : 7 : 36 : 35 : 1 : 20puan
11Ankaragücü : 17 : 5 : 4 : 8 : 22 : 26 : -4 : 19puan
12Giresunspor : 17 : 5 : 4 : 8 : 16 : 26 : -10 : 19puan
13Gaziantep FK : 16 : 4 : 6 : 6 : 22 : 23 : -1 : 18puan
14Kasımpaşa : 17 : 5 : 3 : 9 : 18 : 29 : -11 : 18puan
15Antalyaspor : 16 : 5 : 2 : 9 : 20 : 27 : -7 : 17puan
16Hatayspor : 17 : 4 : 5 : 8 : 15 : 29 : -14 : 17puan
17Sivasspor : 17 : 3 : 6 : 8 : 18 : 24 : -6 : 15puan
18Ümraniye : 17 : 3 : 5 : 9 : 21 : 30 : -9 : 14puan
19İstanbulspor : 16 : 3 : 2 : 11 : 15 : 35 : -20 : 11puan
Şuanda maç 1-0 GS'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Eğer maç böyle biterse Galatasaray 39 puana yükselecek ve Fenerbahçe 35 puanda kalacak.
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023