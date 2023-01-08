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Süper Lig güncel puan durumu 2023! 8 Ocak Süper Lig güncel puan durumu nasıl? 1. kim 2. kim 3. kim 4. kim? Hangi takım kaç puanda?

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Süper Lig güncel puan durumu 2023! 8 Ocak Süper Lig güncel puan durumu nasıl? 1. kim 2. kim 3. kim 4. kim? Hangi takım kaç puanda?

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Aslan liderliğini koruyarak Kadıköy'den ayrılmanın planlarını yaparken, sarı-lacivertliler ise Galatasaray'ı yenerek zirveye yerleşmek istiyor. Futbol severler Süper Lig güncel puan durumunu merak ediyor. Peki, Süper Lig güncel puan durumu nasıl? 8 Ocak Süper Lig güncel puan durumu nasıl? 1. kim 2. kim 3. kim 4. kim? Hangi takım kaç puanda?

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, yılın ilk derbisinde karşı karşıya geldi. Zirve yarışında kritik öneme sahip mücadele Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başladı. Süper Lig güncel puan durumu sizlerle...

Türkiye'nin en büyük derbisi FB GS maçı 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başladı.

Derbi maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

1Galatasaray : 17 : 11 : 4 : 2 : 29 : 13 : 16 : 39 puan

2Fenerbahçe : 17 : 11 : 3 : 3 : 42 : 17 : 25 : 35 puan

3Başakşehir : 16 : 9 : 4 : 3 : 25 : 17 : 8 : 31 puan

4Adana Demirspor : 16 : 8 : 6 : 2 : 32 : 16 : 16 : 30puan

5Beşiktaş : 16 : 8 : 5 : 3 : 30 : 20 : 10 : 29puan

6Trabzonspor : 16 : 8 : 5 : 3 : 25 : 20 : 5 : 29puan

7Konyaspor : 17 : 6 : 9 : 2 : 23 : 16 : 7 : 27puan

8Kayserispor : 17 : 7 : 2 : 8 : 24 : 24 : 0 : 23puan

9Alanyaspor : 17 : 5 : 6 : 6 : 25 : 31 : -6 : 21puan

10Karagümrük : 17 : 5 : 5 : 7 : 36 : 35 : 1 : 20puan

11Ankaragücü : 17 : 5 : 4 : 8 : 22 : 26 : -4 : 19puan

12Giresunspor : 17 : 5 : 4 : 8 : 16 : 26 : -10 : 19puan

13Gaziantep FK : 16 : 4 : 6 : 6 : 22 : 23 : -1 : 18puan

14Kasımpaşa : 17 : 5 : 3 : 9 : 18 : 29 : -11 : 18puan

15Antalyaspor : 16 : 5 : 2 : 9 : 20 : 27 : -7 : 17puan

16Hatayspor : 17 : 4 : 5 : 8 : 15 : 29 : -14 : 17puan

17Sivasspor : 17 : 3 : 6 : 8 : 18 : 24 : -6 : 15puan

18Ümraniye : 17 : 3 : 5 : 9 : 21 : 30 : -9 : 14puan

19İstanbulspor : 16 : 3 : 2 : 11 : 15 : 35 : -20 : 11puan

Şuanda maç 1-0 GS'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Eğer maç böyle biterse Galatasaray 39 puana yükselecek ve Fenerbahçe 35 puanda kalacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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