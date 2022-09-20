Süper Lig gol kralı kim? Süper Lig'de en fazla golü kim attı? Süper Lig'in en çok gol atan futbolcusu kim?

Süper Lig gol kralı kim? Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7. Hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Süper Lig'de en fazla golü hangi futbolcunun kaydettiği futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Süper Lig gol kralı kim? Süper Lig'de en fazla golü kim attı?

Süper Lig'de 7. Hafta geride kaldı. Enfes gollere sahne olan Süper Lig'de son dönemde futbolseverler tarafından en çok merak edilen Süper Lig gol kralının kim olduğu oldu. Kullanıcılar internette konuya ilişkin internette Süper Lig gol kralı kim? Süper Lig'de en fazla golü kim attı? Sorularını araştırıyor. İşte araştıran ve merak edenler için 7. Hafta itibarıyla Süper Lig Gol Kralı!

SÜPER LİG'İN GOL KRALI KİM?

Birbirinden enfes gollerin atıldığı Süper Lig'de 7. Hafta itibarıyla gol krallığının ilk sırasında 7 golle Enner Valencia yer alıyor. Valencia'nın ardından 2. Sırada 5 gol ile Amir Wright yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'de güncel gol krallığı sıralaması ise şu şekilde;