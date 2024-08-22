SÜPER LİG 3. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU MU? Süper Lig 3. hafta hakemleri listesi!
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı mı? Süper Lig'de 3. hafta hakemleri belli mi? Süper Lig 3. hafta hakemleri futbol severler tarafından araştırılan konulardan biri. Peki büyük heyecana sahne olan ve kıran kırana mücadelelerin oynandığı Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri kimler?
Süper Lig 3. hafta hakemleri belli mi? Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı mı? 2024 Süper Lig 3. hafta hakemleri kim? Trendyol Süper Lig'de 3. hafta, 23 Ağustos Cuma günü oynanacak olan Alanyaspor - Göztepe maçıyla başlayacak. İşte bu hafta oynanacak maçların hakemleri haberimizde…
SÜPER LİG 3. HAFTA HAKEMLERİ
Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor maçları ertelendi.
Süper Lig 3. hafta hakemleri:
Corendon Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Metinoğlu
Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor: Zorbay Küçük
Sipay Bodrum FK-Tümosan Konyaspor: Çağdaş Altay
Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
Çaykur Rizespor- Fenerbahçe : Turgut Doman
Beşiktaş ise ligde haftayı bay geçecek.