Süper Lig 1. Hafta maçları! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor maçları ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 2025-2026 sezonu 8 Ağustos 2025 Cuma günü resmen başlıyor. Futbolseverler, Süper Lig 1. hafta maçalrını merak ediyor.
"Süper Lig 2025-2026 fikstür" kapsamında ilk hafta maçlarında dev karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Ligin açılış maçı, Gaziantep FK ile son şampiyon Galatasaray arasında oynanacak. Haftanın en dikkat çeken diğer maçlarından biri ise Beşiktaş ile Kayserispor arasında gerçekleşecek. Peki, Süper Lig 1. hafta maçları 2025 yılında hangi tarihlerde oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi eşleşmeler sahne alacak? İşte detaylı 1. hafta programı…
SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI
8 Ağustos 2025 Cuma
21:30 – Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.Galatasaray A.Ş.
9 Ağustos 2025 Cumartesi
19:00 – Samsunspor A.Ş.- Gençlerbirliği
21:30 – Antalyaspor A.Ş.- Kasımpaşa A.Ş.
21:30 – Fenerbahçe A.Ş. - Corendon Alanyaspor
10 Ağustos 2025 Pazar
19:00 – İKAS Eyüpspor - Konyaspor
19:00 – Çaykur Rizespor A.Ş. - Göztepe A.Ş.
21:30 – Fatih Karagümrük A.Ş. - RAMS Başakşehir Futbol Kulübü
21:30 – Kayserispor Futbol A.Ş. - Beşiktaş A.Ş.
11 Ağustos 2025 Pazartesi
21:30 – Trabzonspor A.Ş. - Kocaelispor