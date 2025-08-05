Süper Lig 1. Hafta maçları! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor maçları ne zaman?

"Süper Lig 2025-2026 fikstür" kapsamında ilk hafta maçlarında dev karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Ligin açılış maçı, Gaziantep FK ile son şampiyon Galatasaray arasında oynanacak. Haftanın en dikkat çeken diğer maçlarından biri ise Beşiktaş ile Kayserispor arasında gerçekleşecek. Peki, Süper Lig 1. hafta maçları 2025 yılında hangi tarihlerde oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi eşleşmeler sahne alacak? İşte detaylı 1. hafta programı…

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI

8 Ağustos 2025 Cuma

21:30 – Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.Galatasaray A.Ş.

9 Ağustos 2025 Cumartesi

19:00 – Samsunspor A.Ş.- Gençlerbirliği

21:30 – Antalyaspor A.Ş.- Kasımpaşa A.Ş.

21:30 – Fenerbahçe A.Ş. - Corendon Alanyaspor

10 Ağustos 2025 Pazar

19:00 – İKAS Eyüpspor - Konyaspor

19:00 – Çaykur Rizespor A.Ş. - Göztepe A.Ş.

21:30 – Fatih Karagümrük A.Ş. - RAMS Başakşehir Futbol Kulübü

21:30 – Kayserispor Futbol A.Ş. - Beşiktaş A.Ş.

11 Ağustos 2025 Pazartesi

21:30 – Trabzonspor A.Ş. - Kocaelispor

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