Süper Lig 1. Hafta maçları! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor maçları ne zaman?

Süper Lig 1. Hafta maçları! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor maçları ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 2025-2026 sezonu 8 Ağustos 2025 Cuma günü resmen başlıyor. Futbolseverler, Süper Lig 1. hafta maçalrını merak ediyor.

"Süper Lig 2025-2026 fikstür" kapsamında ilk hafta maçlarında dev karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Ligin açılış maçı, Gaziantep FK ile son şampiyon Galatasaray arasında oynanacak. Haftanın en dikkat çeken diğer maçlarından biri ise Beşiktaş ile Kayserispor arasında gerçekleşecek. Peki, Süper Lig 1. hafta maçları 2025 yılında hangi tarihlerde oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi eşleşmeler sahne alacak? İşte detaylı 1. hafta programı…

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI

8 Ağustos 2025 Cuma

21:30 – Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.Galatasaray A.Ş.

Süper Lig 1. Hafta maçları! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor maçları ne zaman?

9 Ağustos 2025 Cumartesi

19:00 – Samsunspor A.Ş.- Gençlerbirliği

21:30 – Antalyaspor A.Ş.- Kasımpaşa A.Ş.

21:30 – Fenerbahçe A.Ş. - Corendon Alanyaspor

Süper Lig 1. Hafta maçları! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor maçları ne zaman?

10 Ağustos 2025 Pazar

19:00 – İKAS Eyüpspor - Konyaspor

19:00 – Çaykur Rizespor A.Ş. - Göztepe A.Ş.

21:30 – Fatih Karagümrük A.Ş. - RAMS Başakşehir Futbol Kulübü

21:30 – Kayserispor Futbol A.Ş. - Beşiktaş A.Ş.

Süper Lig 1. Hafta maçları! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor maçları ne zaman?

11 Ağustos 2025 Pazartesi

21:30 – Trabzonspor A.Ş. - Kocaelispor

İlgili Haberler
Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig ne zaman başlayacak?Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig ne zaman başlayacak?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı

Eşini ve oğlunu vahşice katledip intihara kalkıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: İpsiz sapsızların 'Biz komisyoncu değiliz' zırvasına sığınmaları değersiz

Ne CHP ne de DEM! İşte Bahçeli'nin yerden yere vurduğu parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.