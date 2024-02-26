Üye Girişi
Haberler

Şükrü Deniz kimdir? HÜDA PAR Bolu Belediye Başkan Adayı Şükrü Deniz kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

HÜDA PAR Bolu Belediye Başkan Adayı Şükrü Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Şükrü Deniz kimdir? HÜDA PAR Bolu Belediye Başkan Adayı Şükrü Deniz kaç yaşında, nereli?

Şükrü Deniz kimdir? HÜDA PAR Bolu Belediye Başkan Adayı Şükrü Deniz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bolu Belediye Başkan Adayı Şükrü Deniz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Şükrü Deniz kimdir? HÜDA PAR Bolu Belediye Başkan Adayı Şükrü Deniz nereli? Detaylar haberimizdedir…

ŞÜKRÜ DENİZ KİMDİR?

Şükrü Deniz, 1979 yılında Batman'da doğdu ve ilkokul ile ortaokul eğitimini burada tamamladı. Daha sonra İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayarak akademik hayatına devam etti. Kariyeri boyunca restoran işletmeciliği, biblo sanatları, lojistik ve otomotiv gibi farklı sektörlerde çalıştı. Özellikle 12 yıl boyunca matbaacılık alanında deneyim kazandı. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri içinde aktif olarak yer aldı. Siyasi yaşamına HÜDA PAR ile adım atan Deniz, 2018 Genel Seçimlerinde HÜDA PAR Bolu milletvekili adayı oldu ve 2022'de HÜDA PAR Bolu kurucu il başkanı olarak görev aldı. Şükrü Deniz, evli ve altı çocuk babasıdır.

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

HÜDAPAR Bolu Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Mümtaz Taylan Kızılcık Şerbeti'ne mi giriyor? Kızılcık Şerbeti yeni Apo kim oldu? Celal Köse kimdir? AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse kaç yaşında, nereli? Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu davet polemiği nedir? İmamoğlu, Sirkeci- Kazlıçeşme açılışına davet edildi mi? SAMSUN İFTAR VAKTİ | Samsun iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç hakemleri belli oldu mu? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul anket sonuçları nedir? KIZILCIK ŞERBETİ APO DİZİDEN AYRILDI MI? Settar Tanrıöğen'in yerine hangi oyuncu geliyor? İşte o isim! Faruk Özlü kimdir? AK Parti Düzce Büyükşehir Belediye Başkan adayı Faruk Özlü kaç yaşında, nereli? Mustafa Tutuk kimdir? AK Parti Yalova Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa tutuk kaç yaşında, nereli? Muhammed Yusuf Oktuay kimdir? HÜDA PAR Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muhammed Yusuf Oktuay kaç yaşında, nereli? Şükrü Deniz kimdir? HÜDA PAR Bolu Belediye Başkan Adayı Şükrü Deniz kaç yaşında, nereli? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? MANİSA İFTAR VAKTİ | Manisa'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Icardi ceza aldı mı? Icardi kaç maç ceza aldı? Beşiktaş maçında oynayacak mı? MALATYA İFTAR VAKTİ | Malatya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title