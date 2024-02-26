Şükrü Deniz kimdir? HÜDA PAR Bolu Belediye Başkan Adayı Şükrü Deniz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bolu Belediye Başkan Adayı Şükrü Deniz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Şükrü Deniz kimdir? HÜDA PAR Bolu Belediye Başkan Adayı Şükrü Deniz nereli? Detaylar haberimizdedir…

ŞÜKRÜ DENİZ KİMDİR?

Şükrü Deniz, 1979 yılında Batman'da doğdu ve ilkokul ile ortaokul eğitimini burada tamamladı. Daha sonra İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayarak akademik hayatına devam etti. Kariyeri boyunca restoran işletmeciliği, biblo sanatları, lojistik ve otomotiv gibi farklı sektörlerde çalıştı. Özellikle 12 yıl boyunca matbaacılık alanında deneyim kazandı. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri içinde aktif olarak yer aldı. Siyasi yaşamına HÜDA PAR ile adım atan Deniz, 2018 Genel Seçimlerinde HÜDA PAR Bolu milletvekili adayı oldu ve 2022'de HÜDA PAR Bolu kurucu il başkanı olarak görev aldı. Şükrü Deniz, evli ve altı çocuk babasıdır.