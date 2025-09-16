SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI SENARYOLARI: 2026 emekli zammı ne kadar olacak? Masadaki zam oranları nedir?

2025 yılının ikinci yarısına yaklaşırken, milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak 2026'da maaşlara yansıyacak zamlara çevrilmiş durumda. Ekonomideki enflasyonist baskılar, sosyal refah dengesine etkisi ve kamu sözleşmeleri ile birlikte şekillenecek olan zam oranları, özellikle sabit gelirli vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek. Peki, 2026 emekli maaşı zammı ne kadar olacak, SSK ve Bağ-Kur emekli yüzde kaç zam alacak? İşte en güncel beklentiler, senaryolar ve uzman yorumlarıyla Ocak 2026 zam tablosunun perde arkası…

EMEKLİ ZAMMI OCAK 2026'DA NE KADAR OLACAK?

Ocak 2026'da emeklilere yapılacak zam oranı, 2025 yılının ikinci altı aylık dönemine ait enflasyon oranına göre belirlenecek. 2025'in ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan %16,67 oranındaki artıştan sonra, yıl sonu enflasyonunun %30 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu senaryoda, ikinci altı ay için hesaplanacak enflasyon farkı %12'ye yakın olacak. Dolayısıyla Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine toplamda yaklaşık %12 civarında bir maaş artışı yansıması bekleniyor.

Bu artışla birlikte maaşlarda şu şekilde değişiklikler yaşanabilir:

En düşük emekli maaşı: 16.881 TL'den 18.910 TL'ye

20.000 TL maaş: 22.400 TL'ye

25.000 TL maaş: 28.000 TL'ye

30.000 TL maaş: 33.600 TL'ye

40.000 TL maaş: 44.800 TL'ye

50.000 TL maaş: 56.000 TL'ye çıkabilir

Unutulmamalıdır ki bu oranlar, yıl sonu enflasyonuna göre yeniden şekillenebilir.

EMEKLİ MAAŞLARINDA ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

Enflasyon farkı, emeklilerin maaş zammını doğrudan etkileyen en kritik kalemlerden biridir. Temmuz 2025'te SSK ve Bağ-Kur emeklileri %16,67 oranında zam almıştı. Ancak eğer 2025'in ikinci yarısındaki TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranı %30 seviyesine ulaşırsa, bu durumda ikinci altı ay için hesaplanan enflasyon farkı yaklaşık %12 olacak.

Bu fark doğrudan Ocak 2026 zamlarına eklenecek ve emeklilerin maaşlarına oransal olarak yansıtılacak. Bu nedenle yıl sonuna kadar olan dönemdeki ekonomik gelişmeler, özellikle enerji ve gıda fiyatları gibi temel kalemlerdeki değişimler, bu farkın boyutunu doğrudan belirleyecek.

2026 OCAK AYINDA EMEKLİ MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri için maaş artışları yalnızca enflasyon farkına değil, aynı zamanda toplu sözleşme hükümlerine göre de belirleniyor. 2026 yılının ilk yarısı için imzalanan toplu sözleşme kapsamında memurlara %11 oranında zam yapılacak. Ancak bu zamma enflasyon farkı da eklenecek.

Eğer 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon tahmini olan %30 gerçekleşirse, bu durumda memur ve memur emeklileri için Ocak 2026'da toplamda %18,5 oranında bir maaş artışı gündeme gelecek. Buna ek olarak, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre tüm memur ve memur emeklilerine 1.000 TL seyyanen zam yapılması da planlanıyor.

Bu veriler ışığında, memur maaşlarında ve emekli memur maaşlarında ciddi bir artışın yaşanması bekleniyor. En düşük memur maaşının 2026 Ocak itibarıyla 52.000 TL'nin üzerine çıkabileceği konuşuluyor.

2026 SSK - BAĞKUR EMEKLİSİ YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranları, memurların aksine sadece enflasyon farkına bağlı olarak belirleniyor. Yukarıda da belirtildiği gibi, 2025 yılı sonunda enflasyonun %30 seviyelerinde gerçekleşmesi durumunda, 2026 Ocak ayında bu gruba yaklaşık %12 oranında bir zam yapılması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için herhangi bir toplu sözleşme zammı veya seyyanen artış söz konusu değil. Bu nedenle bu kesim, tamamen TÜİK tarafından açıklanacak TÜFE oranlarına bağlı kalıyor. Yüksek enflasyonun sürdüğü bu dönemde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin reel alım gücünü koruyabilmeleri için sadece bu oranın yeterli olmayacağı görüşü kamuoyunda sıkça dile getiriliyor.