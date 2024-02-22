Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 31,0350 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyor. SON DAKİKA: DOLAR kaç TL oldu? Dolar düşecek mi? Detaylar haberimizde...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 31,0350 seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR DÜŞECEK Mİ?

Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü, merkez bankasının politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 şeklinde açıklandı. Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, dünya genelinde ise öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuru verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.