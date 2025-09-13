SOK DAKİKA: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti: FB - TS maçının yeni saati kaç?

Aynı gün sahne alacak EuroBasket 2025 Finali! Türkiye'nin tarihi maçına gölge düşmemesi için Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin saati değiştirildi. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının yeni saati kaç?

FENE R BAHÇE - TRABZONSPOR MAÇININ YENİ SAATİ KAÇ?

Maç saatinde yapılan değişiklik resmileşti. TFF'nin yaptığı duyuruya göre, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat 19.00'da başlayacak.

Bu değişikliğin sebebi, aynı gün saat 21.00'de oynanacak olan EuroBasket 2025 Finali: Türkiye - Almanya maçının, futbol karşılaşmasıyla çakışmasını önlemek. Basketbol Milli Takımımızın tarihi finali tüm Türkiye'de büyük bir ilgiyle beklenirken, Süper Lig'deki dev karşılaşmanın reyting kaybı yaşamaması için saat öne çekildi. Böylece iki büyük müsabaka da rahatça izlenebilecek.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tarih: 15 Eylül 2025, Pazar

Saat: 19:00 (güncellenmiş saat)

Stadyum: Ülker Stadyumu - Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi (Kadıköy, İstanbul)

Yayıncı Kuruluş: beIN SPORTS 1 HD

Türkiye'nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan bu karşılaşma, hem zirve yarışını etkileyecek hem de takımların moral durumlarını ciddi biçimde belirleyecek.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ TARİHİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Buradaki kritik düzeltmeyi yapmak gerekiyor: Maçın tarihi değişmedi, sadece saati değişti. Peki neden?

EuroBasket Finali'nin Etkisi: 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, tarihinde ilk kez final oynayacak. Rakip Almanya. Final saati 21.00. Futbol ve basketbol maçlarının çakışmaması adına saat değişikliği gündeme geldi.

Yayın Hakları ve Reyting Endişesi: beIN SPORTS ve TRT gibi yayıncılar, aynı anda iki büyük milli organizasyon yayınlamanın izlenme oranlarını olumsuz etkileyeceğini TFF'ye iletti. Bu durum, saatin öne çekilmesinde etkili oldu.

Taraftar Talepleri: Hem futbolseverler hem de basketbol izleyicileri sosyal medyada saatlerin çakışmasına tepki göstermişti. TFF bu talepleri dikkate aldı.