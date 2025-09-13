Haberler

SOK DAKİKA: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti: FB - TS maçının yeni saati kaç?

SOK DAKİKA: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti: FB - TS maçının yeni saati kaç?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor derbisiyle ilgili flaş bir saat değişikliği kararı alındı. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının yeni saati kaç?

Aynı gün sahne alacak EuroBasket 2025 Finali! Türkiye'nin tarihi maçına gölge düşmemesi için Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin saati değiştirildi. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının yeni saati kaç?

FENE R BAHÇE - TRABZONSPOR MAÇININ YENİ SAATİ KAÇ?

Maç saatinde yapılan değişiklik resmileşti. TFF'nin yaptığı duyuruya göre, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat 19.00'da başlayacak.

Bu değişikliğin sebebi, aynı gün saat 21.00'de oynanacak olan EuroBasket 2025 Finali: Türkiye - Almanya maçının, futbol karşılaşmasıyla çakışmasını önlemek. Basketbol Milli Takımımızın tarihi finali tüm Türkiye'de büyük bir ilgiyle beklenirken, Süper Lig'deki dev karşılaşmanın reyting kaybı yaşamaması için saat öne çekildi. Böylece iki büyük müsabaka da rahatça izlenebilecek.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tarih: 15 Eylül 2025, Pazar

Saat: 19:00 (güncellenmiş saat)

Stadyum: Ülker Stadyumu - Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi (Kadıköy, İstanbul)

Yayıncı Kuruluş: beIN SPORTS 1 HD

Türkiye'nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan bu karşılaşma, hem zirve yarışını etkileyecek hem de takımların moral durumlarını ciddi biçimde belirleyecek.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ TARİHİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Buradaki kritik düzeltmeyi yapmak gerekiyor: Maçın tarihi değişmedi, sadece saati değişti. Peki neden?

EuroBasket Finali'nin Etkisi: 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, tarihinde ilk kez final oynayacak. Rakip Almanya. Final saati 21.00. Futbol ve basketbol maçlarının çakışmaması adına saat değişikliği gündeme geldi.

Yayın Hakları ve Reyting Endişesi: beIN SPORTS ve TRT gibi yayıncılar, aynı anda iki büyük milli organizasyon yayınlamanın izlenme oranlarını olumsuz etkileyeceğini TFF'ye iletti. Bu durum, saatin öne çekilmesinde etkili oldu.

Taraftar Talepleri: Hem futbolseverler hem de basketbol izleyicileri sosyal medyada saatlerin çakışmasına tepki göstermişti. TFF bu talepleri dikkate aldı.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti

TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saatiyle ilgili kararını verdi
Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak

Atama bekleyenlere müjde! Bu ay 17 bin kişi alınacak
Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar

Skandalı başka bir boyuta taşıyan itiraf: Kamu kurumlarına da sattık
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni TOGG T10F ile Dolmabahçe'de test sürüşü yaptı

TOGG'un yeni modeli yollarda! İlk teslimat Erdoğan'a yapıldı
Ekin Mert Daymaz'dan banyodaki dans videosuna sert tepki: Kirli zihniyetlerinizi sorgulayın

Görüntüler sızdı, tepkilerin odağındaki ünlü isim sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltı kararı verilen isimler belli oldu! 9'u aranıyor

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! İşte gözaltı kararı verilen isimler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.