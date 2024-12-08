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Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı?

Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı?
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Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan heyecan dolu maçın saat ve yayın kanalı bilgisi merak ediliyor. Sivasspor - Galatasaray maçı izleme linki var mı sorusu da futbol severler tarafından sorgulanıyor.

Süper Lig'in heyecan dolu mücadelelerinden biri olan Sivasspor - Galatasaray karşılaşması, futbol tutkunlarının dikkatini çekiyor. Sporseverler, bu önemli maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacağını merak ediyor. Ayrıca, maçı internet üzerinden takip etmek isteyenler, Sivasspor - Galatasaray maçı için canlı yayın linki arayışında. Takımların son durumu, maçın kritik önemi ve detaylar şimdiden gündemdeki yerini aldı. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçla ilgili yayın bilgileri ve izleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için detaylar haberimizde!

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Net Global Sivasspor - Galatasaray maçı 8 Aralık Pazar bugün saat 16.00'da başlayacak.

Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı?

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Sivasspor - Galatasaray maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı?

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal; Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi; Charisis, Pritchard, Poungouras; Keita Balde, Rodrigues; Rey Manaj.

Galatasaray: Muslera; Jelert, Davinson, Metehan, Berkan; Torreira, Sara; Barış, Mertens, Yunus; Osimhen.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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