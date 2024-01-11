Sivasspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11'i! Sivasspor GS maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? Galatasaray'ın 11'i

Sivasspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11'i! Galatasaray, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak. Sivasspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11'i merak ediliyordu. Peki, Sivasspor GS maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, Galatasaray'ın 11'i haberimizde...

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU İLK 11'LERİ

Sivasspor; Ali Şaşal, Uğur, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Alaadin, Kvet, Charisis, Hakan Arslan, Koita, Barrow

Galatasaray; Muslera, Ali Turap, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Halil.

İKİ TAKIM ARASINDA MAÇLAR

Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 47 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor. EMS Yapı Sivasspor ise ligde altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi sonucunda hanesine 24 puan yazdırdı.