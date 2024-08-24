Sivasspor- Eyüpspor maçı ne zaman? Sivasspor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sivasspor ve Eyüpspor arasındaki futbol maçının tarihi ve saati merak ediliyor. İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor'la karşılaşacak. Maç hangi kanalda yayınlanacak? Sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte Sivasspor - Eyüpspor maçı hakkında tüm detaylar...
Sivasspor- Eyüpspor maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Sivasspor- Eyüpspor maçı ne zaman? Sivasspor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor'la karşılaşacak. Peki, Sivasspor- Eyüpspor maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...
SİVASSPOR- EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, yarın saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
İlk maçında Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da kırmızı kart gören teknik direktör Arda Turan, 2. hafta maçında 4-1 yendikleri Bodrum FK karşısında kulübede görev alamamıştı. Cezasını tamamlayan teknik adam, takımın başında yedek kulübesindeki yerini alacak.