Sivasspor- Eyüpspor maçı ne zaman? Sivasspor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor- Eyüpspor maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Sivasspor- Eyüpspor maçı ne zaman? Sivasspor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor'la karşılaşacak. Peki, Sivasspor- Eyüpspor maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

SİVASSPOR- EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, yarın saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

İlk maçında Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da kırmızı kart gören teknik direktör Arda Turan, 2. hafta maçında 4-1 yendikleri Bodrum FK karşısında kulübede görev alamamıştı. Cezasını tamamlayan teknik adam, takımın başında yedek kulübesindeki yerini alacak.

SİVASSPOR- EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.