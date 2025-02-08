Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın ilk 11'i kim?
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor- Beşiktaş maçı yoğun ilgiyle beklenirken taraftarlar, maçın yayın saatini, kanalını ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Sivasspor - Beşiktaş maçı ile ilgili detaylar ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyebilecek karşılaşmalardan biri olarak öne çıkan Sivasspor - Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı Sivasspor'un ise taraftar desteğini arkasına alarak 3 puanı hanesine yazdırmayı hedeflediği öngörülüyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı nerede oynanıyor?Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, merak edilenler…
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği mücadele, 8 Şubat 2025 Cumartesi günü oynanacak. Kritik karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK, HANGİ KANALDA?
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek olan karşılaşma aynı zamanda beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER KİM?
Sivasspor:
- Kaleci: Ali Şaşal
- Defans: Alaaddin, Sonko, Emirhan, Ziya
- Orta Saha: Tolga, Moutoussamy, Charisis, Simic, Efkan
- Forvet: Manaj
Beşiktaş:
- Kaleci: Mert Günok
- Defans: Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku
- Orta Saha: Salih, Gedson, Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi
- Forvet: Immobile