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Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın ilk 11'i kim?

Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın ilk 11'i kim?
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor- Beşiktaş maçı yoğun ilgiyle beklenirken taraftarlar, maçın yayın saatini, kanalını ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Sivasspor - Beşiktaş maçı ile ilgili detaylar ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyebilecek karşılaşmalardan biri olarak öne çıkan Sivasspor - Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı Sivasspor'un ise taraftar desteğini arkasına alarak 3 puanı hanesine yazdırmayı hedeflediği öngörülüyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı nerede oynanıyor?Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, merak edilenler…

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği mücadele, 8 Şubat 2025 Cumartesi günü oynanacak. Kritik karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın ilk 11'i kim?Sivasspor maçı

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK, HANGİ KANALDA?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek olan karşılaşma aynı zamanda beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın ilk 11'i kim?Beşiktaş Sivasspor maçı

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER KİM?

Sivasspor:

  • Kaleci: Ali Şaşal
  • Defans: Alaaddin, Sonko, Emirhan, Ziya
  • Orta Saha: Tolga, Moutoussamy, Charisis, Simic, Efkan
  • Forvet: Manaj

Beşiktaş:

  • Kaleci: Mert Günok
  • Defans: Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku
  • Orta Saha: Salih, Gedson, Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi
  • Forvet: Immobile

Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın ilk 11'i kim?Beşiktaş maçı

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