Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın ilk 11'i kim?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyebilecek karşılaşmalardan biri olarak öne çıkan Sivasspor - Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı Sivasspor'un ise taraftar desteğini arkasına alarak 3 puanı hanesine yazdırmayı hedeflediği öngörülüyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı nerede oynanıyor?Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, merak edilenler…

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği mücadele, 8 Şubat 2025 Cumartesi günü oynanacak. Kritik karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Sivasspor maçı

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK, HANGİ KANALDA?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek olan karşılaşma aynı zamanda beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Sivasspor maçı

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER KİM?

Sivasspor:

Kaleci: Ali Şaşal

Defans: Alaaddin, Sonko, Emirhan, Ziya

Orta Saha: Tolga, Moutoussamy, Charisis, Simic, Efkan

Forvet: Manaj

Beşiktaş:

Kaleci: Mert Günok

Defans: Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku

Orta Saha: Salih, Gedson, Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi

Forvet: Immobile

Beşiktaş maçı