Sırrı Süreyya Önder hasta mı, sağlık durumu ne?

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu düşen Önder, hastanede müşahede altına alındı. Sırrı Süreyya Önder hasta mı, sağlık durumu ne?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER HASTA MI?

Milletvekillerin konuşması sırasında TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, divanda rahatsızlandı. Tansiyonunu düşen Önder, önlem için hastaneye götürüldü.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre "Önder hastanede müşahede altına alındı. Açıklamada "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder, tansiyonun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına altındı." denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "TBMM Başkanvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerini yönettiği sırada rahatsızlanmış, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılmıştır. Hastanemizde detaylı incelemeleri devam etmektedir. Şu anda klinik durumu iyi, fakat tetkiklerin tamamlanması için kısa süre müşahede altında tutulacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.