Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı açıldı mı? Sirkeci- Kazlıçeşme raylı hattın durakları nereler? Ücreti ne kadar?
Sirkeci-Kazlıçeşme arasında hizmet veren raylı sistem hattıyla ilgili ücretlendirme konusu merak ediliyor. Hattın ücretsiz olup olmadığı konusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 8 istasyondan oluşan Kazlıçeşme Sirkeci raylı sistem hattı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Seyahat süresinin 20 dakika olacağı hat, 15 gün ücretsiz olacak.
Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 15 gün ücretsiz olacağını açıkladı. Sirkeci- Kazlıçeşme raylı sistem hattı açıldı mı? Ücreti ne kadar? Soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
SİRKECİ - KAZLIÇEŞME TREN HATTI ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 15 gün ücretsiz olacağını açıkladı.
SİRKECİ - KAZLIÇEŞME HATTI YENİDEN AÇILDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sirkeci - Kazlıçeşme tren hattı bugün açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hat (Sirkeci-Kazlıçeşme hattı) 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak. Atalarımızın hayalini kurduğu vizyon projelerini tek tek hayata geçirdik. Bizim siyasette tek bir ilkemiz var o da millete hizmetkarlıktır" dedi.
SİRKECİ - KAZLIÇEŞME TREN HATTI DURAKLARI NE?
Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule ve Kazlıçeşme duraklarından oluşan tek yönlü hattın sefer süresi 20 dakika olarak planlandı.