Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı açıldı mı? Sirkeci- Kazlıçeşme raylı hattın durakları nereler? Ücreti ne kadar?

Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 15 gün ücretsiz olacağını açıkladı. Sirkeci- Kazlıçeşme raylı sistem hattı açıldı mı? Ücreti ne kadar? Soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

SİRKECİ - KAZLIÇEŞME TREN HATTI ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 15 gün ücretsiz olacağını açıkladı.

SİRKECİ - KAZLIÇEŞME HATTI YENİDEN AÇILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sirkeci - Kazlıçeşme tren hattı bugün açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hat (Sirkeci-Kazlıçeşme hattı) 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak. Atalarımızın hayalini kurduğu vizyon projelerini tek tek hayata geçirdik. Bizim siyasette tek bir ilkemiz var o da millete hizmetkarlıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattında ilk sürüşü yaptı.

SİRKECİ - KAZLIÇEŞME TREN HATTI DURAKLARI NE?

Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule ve Kazlıçeşme duraklarından oluşan tek yönlü hattın sefer süresi 20 dakika olarak planlandı.