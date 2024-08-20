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Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25?

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Futbol yorumları ile dikkatleri çeken Sinan Engin yeni sezonda da sporseverlerin takip ettiği yorumcular arasında yer alıyor. Peki, Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25?

Sinan Engin ekranların sevilen yorumcuları arasında yer alıyor. Geçen yıl en çok takip edilen isimlerden biri olan Sinan Engin bu sene de dikkatleri çekiyor. Peki, Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? İşte, detaylar...

SİNAN ENGİN HANGİ KANALDA ÇIKIYOR?

Sinan Engin, Beyaz TV'de Derin Futbol programında yorum yapıyor.


SİNAN ENGİN KİMDİR?

Doğum: 4 Kasım 1964 (59 yıl yaşında), Maçka, Türkiye

Sinan Engin, futbola 1974 yılında Beşiktaş'ın altyapısında başladı. Yedi yıl altyapıda oynayan Engin, 1982 senesinde Beşiktaş A takımına yükseldi. 11 Eylül 1982'de Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-0 yendiği lig maçı kariyerinin ilk maçı oldu. 1985-86 sezonunda ligdeki ilk gollerini atan futbolcu, kariyerinin de ilk ve tek şampiyonluğunu yaşadı. O sezon ayrıca Donanma Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandılar. Sinan Engin, en başarılı performansını ise bir sonraki sezon gösterdi ve teknik direktör Milos Milutinovic tarafından 34 lig maçında oynatıldı ve ligi sekiz golle tamamladı. Ayrıca Beşiktaş formasını Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde de giydi ve FK Dinamo Kyiv ile oynanan iki maçta da sahaya ilk 11'de çıktı. 1987'de takımın başına gelen Gordon Milne, Engin'e daha az şans tanımaya başladı ve 1989-90 sezonunun başında bir lig maçında şans tanıdıktan sonra 2. Lig ekibi Kuşadasıspor'a kiraladı. Engin, burada çıktığı 13 maçta 6 gol kaydetti.

Seda Sayan ile olan evliliğinden, 1990 doğumlu oğlu Oğulcan Engin, Beşiktaş altyapısında futbola başladı ve bir süre futbolculuk kariyerini sürdürdü. Ayşe Karasu ile yaptığı ikinci evliliğinden Elif isimli bir kızı olmuştur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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