Sinan Ateş şüphelilerinin ifadesi ne? Sinan Ateş cinayetinde son durum ne? Sinan Ateş cinayeti şüpheliler tutuklandı mı?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklananlar arasında yer alan Vedat B. ve Hasan S.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Sinan Ateş şüphelilerinin ifadesi ne? Sinan Ateş cinayetinde son durum ne? soruları yer alıyor.

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık günü Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, bugüne kadar toplam 17 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Sinan Ateş şüphelilerinin ifadesi ne? Sinan Ateş cinayetinde son durum ne?

SİNAN ATEŞ ŞÜPHELİLERİNİN İFADESİ NE?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklananlar arasında yer alan Vedat B. ve Hasan S.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Tetikçi Eray Ö.'nün bulunduğu motosikleti kullanan Vedat B., "Eray Ö. bana 'Küçük bir hesabım var, sen beni ileride bekle' dedi. Onu bırakıp bekledim" diye konuşurken, tetikçileri olaydan önce evinde ağırladığı öğrenilen Hakan S. ise, Vedat B. gibi cinayetle ilgisinin olmadığını söyledi.

Tetikçi olduğu belirtilen Eray Ö.'yü yakalama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Tutuklanan Vedat B. ve Hakan S.'nin mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı.

"TETİKÇİ BANA, 'KÜÇÜK BİR HESABIM VAR, BEKLE' DEDİ"

Olay sırasında tetikçinin bulunduğu motosikleti kullanan Vedat B., "Eray Ö. bana, 'Husumetlim var Ankara'ya gidelim.' dedi. Olay günü de, 'Küçük bir hesabım var, sen beni ileride bekle.' dedi. Onu bırakıp bekledim. Daha sonra silah sesleri duydum. Eray'ı alarak uzaklaştım." ifadelerini kullandı.

"CİNAYETLE İLGİM YOK"

Tetikçileri olaydan önce evinde ağırladığı öğrenilen Hakan S.'nin ise, "Beni İstanbul'dan bir arkadaşım aradı. İki arkadaş Ankara'ya gelecek, kalacak yerleri yok ilgilenir misin dedi. Ben de o yüzden evime kabul ettim. Cinayetle ilgim yok." dediği belirtildi.

OLAYDAN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR

Öte yandan şüphelilerle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Şüphelilerin cinayetten bir gün önce Sinan Ateş'i takip ettikleri, bürosunun bulunduğu Çukurambar'da keşif yaptıkları öne sürüldü.