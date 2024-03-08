Sinan Akdeniz kimdir? AK Parti İzmir- Menderes Belediye Başkan adayı Sinan Akdeniz kaç yaşında, nereli?

AK Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İzmir- Menderes Belediye Başkan adayı ise Sinan Akdeniz oldu. Vatandaşlar, Sinan Akdeniz'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Sinan Akdeniz kimdir? AK Parti Menderes Belediye Başkan adayı Sinan Akdeniz kaç yaşında, nereli?

SİNAN AKDENİZ KİMDİR?

Sinan Akdeniz, 1982 yılında İzmir'de doğdu. 2004 yılında aile şirketi olan Ege Akdeniz Gıda Tarım Hayvancılık şirketini kurarak iş dünyasına adım atmıştır. Şirketi bünyesinde zahire ve un ürünleri satışı ile yük taşımacılığı faaliyetlerini başarıyla yürüttü. İş dünyasındaki başarısı ile tanınan Akdeniz, AK Parti İzmir Menderes Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.