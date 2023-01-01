Sıfırıncı Gün full HD bölüm izle! Sıfırıncı Gün 2. bölüm tek parça izle! Sıfırıncı Gün son bölüm neler oldu?

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SIFIRINCI GÜN DİZİSİ KONUSU NE?

Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir...

Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde...

Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.

O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.

SIFIRINCI GÜN 2. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! (LİNK)

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ OYUNCULARI

Engin Öztürk, Berk Cankat, Adnan Biricik, Demir Karahan, Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Aybüke Pusat, Ahmet Pınar, Esra Ruşan, Uğur Uzunel, Naz Çağla Irmak, Savaş Özdemir, Damla Colbay ve Turgay Tanülkü.

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