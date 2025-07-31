Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş maçı HT Spor canlı izle!

Beşiktaş – Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi sorusunun yanıtı, özellikle maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın Avrupa sahnesinde vereceği bu kritik mücadele için yayın detayları belli oldu. Futbolseverler, karşılaşmayı ücretsiz izleyip izleyemeyeceklerini öğrenmek istiyor. Peki Shakhtar Donetsk – Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak? Maç hangi kanalda, saat kaçta, nasıl izlenir? İşte detaylar...

SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Shakhtar Donetsk – Beşiktaş maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, HT Spor kanalından canlı ve ücretsiz bir şekilde yayınlanacak. Böylece maç, hiçbir ücret ödemeden izlenebilecek.

SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Bondar, Pedrinho, Matviyenko, Konoplia, Gomes, Sudakov, Ocheretko, Eguinaldo, Kevin, Alisson.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Rashica, Demir Ege, Mario, Rafa Silva, Semih, Abraham.