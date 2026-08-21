Vergi ve SGK Borç Yapılandırması İçin Son Gün 31 Ağustos

Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının uygun şartlarda ödenmesine imkan sağlayan düzenlemede başvuru sürecinde son günlere girildi. Mükellefler, borç tutarı ve mali durumlarına göre ödeme planı oluşturulması talebiyle 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuruda bulunabilecek.

TRT Haber'in aktardığına göre düzenleme kapsamında gelir vergisi, KDV ve SGK prim borçları gibi kamu alacakları tecil edilebiliyor. Mükelleflerin çok zor durumda olduğunu belgelemesi ve başvurularının değerlendirilmesi sonucunda borçlar 12, 36, 48 veya 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Taksitli ödemelerde uygulanan yıllık tecil faizi oranı yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü. 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat gösterme şartı kaldırıldı.

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi ve Dijital Vergi Dairesi üzerinden online olarak ya da bağlı bulunulan vergi dairelerine doğrudan yapılabiliyor. SGK prim borçları için başvurular ise SGK il veya ilçe müdürlüklerine iletiliyor. SGK prim borçlarında ilk taksit ödemesinin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Vergi borçlarında ise ilk taksit ödemeleri Eylül ayında başlayacak. Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksidin aksatılması halinde taksitlendirme hakkı geçerliliğini kaybedecek.

Kaynak: Haber Merkezi